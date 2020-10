Das sind Fahrzeuge, Ausrüstung und Aufgaben der Kreisfeuerwehr

Gut aufgestellt sei man im Landkreis Göttingen mit der Kreisfeuerwehr und den insgesamt 5.252 Mitgliedern in den Wehren, stellte am Mittwoch Kreisbrandmeister Volker Keilholz zusammen mit Kreisrätin Marlies Dornieden fest. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Osterode/Katzenstein hatte man im wahrsten Sinne des Wortes kräftig aufgefahren, denn von den einzelnen Standorten überall im Landkreis waren die Einsatzfahrzeuge der Kreisfeuerwehr zusammengezogen worden, um den Stand der technischen Ausrüstung und die Schlagkraft auch bei möglichen großen Schadenslagen zu demonstrieren.

Hintergrund der großangelegten Aktion ist der Tag des Brandschutzes, der weltweit am Freitag begangen wird und an dem auf das vielfältige Einsatzgeschehen aufmerksam gemacht wird. Angesprochen sind alle Maßnahmen, durch die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung eines Brandes durch Feuer oder Rauch vorgebeugt und durch die die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten bei einem Brand ermöglicht werden.

Fuhrpark auf neuestem Stand halten

„Die Kreisfeuerwehrbereitschaft hilft immer dann, wenn es die Gemeindefeuerwehren nicht mehr schaffen“, umriss Dornieden den Auftrag der Kreisfeuerwehr und erinnerte beispielhaft an den Moorbrand im Emsland im Jahr 2018. Wichtig sei es dem Landkreis, bei der Ausrüstung immer am Ball zu bleiben, denn Beschaffungsbedarf bestünde immer, um den Fuhrpark auf aktuellem Stand zu halten. 3,8 Millionen Euro investiert der Landkreis jährlich in den Bevölkerungsschutz, in die Kreisfeuerwehr, in das Material für das Katastrophenschutz-Depot sowie Fahrzeuge für Hilfsorganisationen. Und auch jetzt sind wieder Neuanschaffungen in Millionenhöhe in Planung.

Eine noch so gute Ausrüstung aber sei nichts ohne die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die mit großem Engagement ihren Dienst versehen, betonte die Kreisrätin. Den Faden griff auch der Kreisbrandmeister auf. Selbst in der Coronakrise habe es keine Feuerwehr gegeben, die ihren Auftrag nicht habe erfüllen können: „Ihr leistet auch in dieser schwierigen Zeit eine hervorragende Arbeit“, richtete er das Wort an die anwesenden Feuerwehrleute, die sich, ausgestattet mit Mundschutz, mit entsprechendem Abstand in der Fahrzeughalle der FTZ versammelt hatten.

Kreisrätin Marlies Dornieden und Kreisbrandmeister Volker Keilholz. Foto: Michael Paetzold / HK

Volker Keilholz stelle im Folgenden die Fahrzeuge der Flotte vor, die im Außenbereich präsentiert wurden und eigentlich an vielen Standorten im Landkreis verteilt für die Unterstützung der insgesamt 151 Gemeindefeuerwehren bereitstehen. Aus ihnen rekrutieren sich die entsprechend ausgebildeten Besatzungen der Einsatzfahrzeuge. „Es ist wichtig, auch einmal zu zeigen, was der Landkreis vorhält“, begründete er die Zusammenschau und betonte gleichzeitig, dass man auf kein Fahrzeug und auf keinen Mann und keine Frau verzichten könne. Damit nahm er wohl auch die rückläufigen Mitgliederzahlen der Wehren in den Blick. Derzeit sind in der Einsatzabteilung 5.252 Aktive tätig, die Jugendfeuerwehr hat 1.254 und die Kinderfeuerwehr als wichtiger Unterbau der Einsatzabteilungen 910 Mitglieder. Brandeinsätze gab es in diesem Jahr 510, Hilfeleistungen 1.280 und Brandsicherheitswachen 31.

Drei Bandschutzabschnitte

Eingeteilt ist die Kreisfeuerwehr in drei Brandschutzabschnitte, die das Gebiet des Landkreises Göttingen abdecken. Der Brandschutzabschnitt III beispielsweise umfasst die Gemeinden Bad Grund, Walkenried, Hattorf und die Städte Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Herzberg und Osterode. Drei Kreisfeuerwehrbereitschaften mit entsprechenden Fachzügen und die Umweltfeuerwehr sorgen für eine stete kreisweite Einsatzbereitschaft bei ganz unterschiedlichen Schadenslagen. Insgesamt 14 Fahrzeuge präsentierte der Kreisbrandmeister am Mittwoch, darunter die Einsatzleitwagen (ELW 1 und ELW 2), die Gerätewagen-Führungsstelle (GW-Gerätewagen), den Führungskraftwagen (FüKW) mit Standort in Katzenstein, die Gerätewagen Gefahrgut (GW-G 1 und 2), den Rüstwagen RW 2, den Gerätewagen Logistik (GW-L) und den DEKON-P für die Dekontamination des Personals.

Die Brandschutzabschnitte der Kreisfeuerwehr Göttingen. Foto: Tater / ISTOCK.COM/MAXIML / ISTOCK.COM/PURUAN

Kreisrätin Dorneden ging aber auch auf die aktuelle Diskussion rund um eine neue Feuerwehrtechnische Zentral ein, die die FTZ Katzenstein und Potzwenden ersetzen soll. Sie versicherte, dass derzeit noch kein Standort gefunden sei. „Wir haben noch kein entsprechendes Grundstück erworben“, sagte sie. Dort aber, wo alle Parameter stimmten, werde man weiterdenken. Wichtig sei ein zentraler Standort, der irgendwo zwischen Ebergötzen und Herzberg zu finden sein könnte. Den Planungszeitraum bezifferte sie auf etwa fünf Jahre.

Die Führung der Kreisfeuerwehr im Landkreis Göttingen wurde jetzt in Teilen neu aufgestellt. Nach der Neugliederung der Brandschutzabschnitte zum 1. Oktober 2020 waren auch deren jeweilige Führungspositionen neu zu besetzen und Abschnittsleitungen sowie Stellvertretungen zu ernennen. Entsprechend dem Votum des Kreistages nahm die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer die Ernennung vor.

Abschnittsleiter ernannt

Abschnittsleiter im Brandschutzabschnitt I ist der aus Hedemünden stammende Achim Spangenberg, zum Stellvertreter wurde Stefan Kuhn aus der Gemeinde Staufenberg ernannt. Laut Satzung für die Kreisfeuerwehr kann noch eine zweite Stellvertretung ernannt werden; dies wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die Feuerwehrleute zusammen mit Kreisrätin Christel Wemheuer. Foto: Landkreis

Dem Brandschutzabschnitt zugeordnet sind der Flecken Adelebsen, die Samtgemeinde Dransfeld, die Stadt Hann. Münden und die Gemeinden Friedland, Rosdorf und Staufenberg. Abschnittsleiter im Brandschutzabschnitt II ist der aus Rollshausen stammende Claus Bode. Er wird von Heiko Böhlken (Bremke) und Kai Walter (Westerode) vertreten. Zugeordnete Gemeinden sind der Flecken Bovenden, die Stadt Duderstadt, die Samtgemeinden Gieboldehausen und Radolfshausen und die Gemeinde Gleichen.

Für den Brandschutzabschnitt III ist der aus Osterode am Harz stammende Christian Wille zum Abschnittsleiter und Markus Herzberg (Herzberg am Harz) zum alleinigen Stellvertreter ernannt. Sie werden diese Funktionen zum 1. Januar 2021 übernehmen, da Christian Wille aktuell noch das Amt des Stadtbrandmeisters der Stadt Osterode am Harz ausfüllt; er führt den Brandabschnitt bis dahin in seiner derzeitigen Funktion als Stellvertreter. Zugeordnet sind die Städte Bad Lauterberg im Harz, Bad Sachsa, Herzberg am Harz und Osterode am Harz, die Gemeinden Bad Grund (Harz) und Walkenried sowie die Samtgemeinde Hattorf am Harz.

Der Ernennung waren Vorschlagswahlen in den jeweiligen Brandschutzabschnitten vorausgegangen. Das heißt die jeweiligen Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeister haben sich für die Personalien ausgesprochen. Der Kreistag folgte diesem Votum und hat in seiner jüngsten Sitzung die Ernennung beschlossen. Die Überreichung der Urkunden oblag nun der Ersten Kreisrätin. Abschnittsleiter und stellvertretende Abschnittsleiter sind Ehrenbeamte des Landkreises mit einer Amtszeit von sechs Jahren. Ihre Aufgabe ist die Unterstützung des Kreisbrandmeisters.

Der Fuhrpark der Kreisfeuerwehr. Foto: Michael Paetzold / HK

Info: Struktur und Aufgaben der Kreisfeuerwehr

Den Gemeinden obliegt der abwehrende Brandschutz, und diese sind für die Aufstellung und Ausstattung ihrer Feuerwehr zuständig. Darüber hinaus bildet sich aus allen Feuerwehren des Landkreises die Kreisfeuerwehr. Sie ist demnach keine eigene ständig präsente Feuerwehr des Landkreises.

An der Spitze der Kreisfeuerwehr steht der derzeitige Kreisbrandmeister Volker Keilholz. Aufgrund der Größe ist der Landkreis Göttingen in Brandschutzabschnitte gegliedert. Diese werden jeweils von einem Abschnittsleiter geführt. Zusammen bilden sie die Führung der Kreisfeuerwehr.

Eine wesentliche Aufgabe der Kreisfeuerwehr ist es, überörtliche Einsätze sicherzustellen. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die einer Gemeinde zur Verfügung stehenden Mittel für die Brandbekämpfung oder Hilfeleistung und die Nachbarschaftshilfe der angrenzenden Gemeinden nicht bzw. nicht mehr ausreichen.

Die Kreisfeuerwehr steht allen Gemeinden im Landkreis bei Bedarf zur Verfügung. Meist kommt sie bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall zum Einsatz. Aber auch bei Gefahrgutunfällen, wenn Spezialfahrzeuge und -geräte benötigt werden. Die Kreisfeuerwehr wird aus Fahrzeugen der Stadt- und Gemeindefeuerwehren zusammengestellt und durch spezielle Fahrzeuge des Landkreises ergänzt.