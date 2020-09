„Deine Zeit“: VHS startet in das neue Semester

Die Zeit ist stürmisch, fast jeden Tag wird der Kurs gewechselt und für viele von uns ist es nicht leicht, gesteckte Ziele zu erreichen. Die Volkshochschule (VHS) Göttingen Osterode schaut optimistisch in die nahe Zukunft und nimmt zum Herbstsemester wieder Fahrt auf. So ist jetzt im September ein buntes Programm an bekannten und neuen Kursen gestartet. Diesmal finden Interessierte die buchbaren Angebote allerdings nicht, wie gewohnt, in einem dicken Programmheft. Die Situation erfordert Flexibilität um schnell reagieren zu können. Deshalb gibt es statt des Katalogs das neue Kundenmagazin „Deine Zeit“.

Auf 16 Seiten gibt es spannende Berichte aus der VHS. Unter anderem erfährt man, wie die VHS bislang mit der Corona-Situation umgeht und wie alternative Unterrichtsformen entwickelt wurden. Es werden Einblicke in persönliche Geschichten von Kursleitenden und Teilnehmenden ermöglicht und daneben u.a. auch erläutert, welche Auswirkungen das Faszientraining auf das eigene Wohlbefinden haben kann. Die Kunden der letzten Semester erhalten „Deine Zeit“ per Post zugesandt. Für alle anderen Interessierten liegt es an vielen Auslagestellen (Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Banken, Buchhandlungen) zur kostenlosen Mitnahme bereit. Auf Wunsch schickt es die VHS gerne zu (Kontakt: Telefon 05522-314411, E-Mail: oha@vhs-goettingen.de).

Um flexibel auf mögliche Entwicklungen im Pandemiegeschehen reagieren zu können, informiert die VHS auf ihrer Webseite unter www.vhs-goettingen.de über die jeweils aktuelle Situation vor Ort und führt dort alle Kurse auf, die unter Einhaltung der Hygienevorgaben buchbar sind. Das Angebot wird stetig ausgeweitet.

Zum Herbstsemester sind viele neue Online-Angebote im Programm. Die Gesundheit der Teilnehmenden und Mitarbeiter hat höchste Priorität. So sind beispielsweise die Lerngruppen deutlich kleiner, damit der Abstand von 1,5 Metern gewahrt bleiben kann. Da dies aber in den Fluren und Eingangsbereichen nicht immer möglich ist, gibt es auch in der VHS eine Maskenpflicht. Anmeldemöglichkeiten: VHS-Website - www.vhs-göttingen.de, per Post (VHS Göttingen Osterode, Neustädter Tor 1-3, 37520 Osterode), per Fax 05522-314496, per E-Mail oha@vhs-goettingen.de sowie persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter 05522-314411. Beratungen und Infos gibt es telefonisch, per E-Mail oder persönlich nach vorheriger Terminabstimmung.