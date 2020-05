Kaum Nazi-Raubgut im Museumsbestand von Osterode

Die Arbeiten von Dr. Christian Riemenschneider im Rahmen der Provenienzforschung im Osteroder Museum im Ritterhaus sind weitgehend abgeschlossen, mit einem guten Ergebnis für die Einrichtung der Wirtschaftsbetriebe. Eindeutig als Raubgut der NS-Zeit zu identifizierende Exponate wurden nur in einem Fall gefunden, Verdachtsfälle in geringem Umfang.

Zu abschließenden Gesprächen trafen sich am Mittwoch der Göttinger Forscher Dr. Riemenschneider, Olaf Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, unter dessen Schirm die Untersuchungen an neun Südniedersächsischen Museen laufen, Bürgermeister Jens Augat und Museumsleiterin Angelika Paetzold in den Räumen der Einrichtung. Augat informierte sich über das Procedere und die Ergebnisse der Provenienzforschungen, die sich der Geschichte der Herkunft (Provenienz) von Kunstwerken und Kulturgütern widmet und idealerweise bei einem Exponat alle früheren Besitzverhältnisse klärt. Eine besondere Herausforderungen besteht in Deutschland durch Kunstraub in der NS-Zeit aber auch im Kleinen bei ganz alltäglichen Dingen.

Entzogenes Kulturgut

In Osterode fielen, so erläuterte es Dr. Riemenschneider, kommunistisches Propagandamaterial und Druckschriften auf. Bei Hausdurchsuchungen waren sie 1932 beschlagnahmt und dem Museum 1937 von der NSDAP übergeben worden. Dr. Riemenschneider: „Das ist ein Beispiel für eindeutig unrechtmäßig entzogenes Kulturgut.“ Weitere fragwürdige Exponate waren Postkarten, eine Fahne des Arbeiter-Radfahrervereins, ein Glas der Freimaurer und der große Schaukasten eines ehemaligen Ladengeschäfts, der den Eingangsbereich des Museums ziert.

Bei Letzteren stellte sich heraus, dass er ganz offiziell im Jahr 1919 von seinem Besitzer gestiftet worden war, ein Beispiel dafür, dass mit der Forschung nicht nur negative Vorgänge dokumentiert werden, stellte Olaf Martin fest.

Insgesamt tat sich bei der Sichtung der Museumsbestände in den einzelnen Häusern eine vielschichtige Themenlage auf, Exponate aus Kirchen, von der SPD, aus jüdischen Haushalten oder der Freimaurer wurden erfasst und die Hintergründe in Tiefenforschungen verdichtet. „Damit wird auch Forschungsarbeit geleistet, die wir als kleine Museen in diesem Umfang kaum darstellen können“, sagte Angelika Paetzold.

Der Landschaftsverband hatte sich der Provenienzforschung angenommen und den organisatorischen Rahmen geboten, um die Bestände auch der kleineren Museen in seinem Verbandsgebiet derart untersuchen zu lassen. So hatte er für sie die Antragstellung übernommen. In das von Bund und Land aufgelegte Förderprogramm (Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste) klinkten sich vor allem die große Museen selbst ein.

Noch bis zum Jahr 2021 laufen die Forschungen auf der Suche nach Kulturgütern, die während der Zeit des Nationalsozialismus den rechtmäßigen Eigentümern entzogen wurden. Im Jahr werden in Südniedersachsen zwei Museen unter die Lupe genommen.

Nach Osterode und Seesen geht es für Dr. Riemenschneider im nächsten Jahr nach Uslar und Northeim..