Laufabenteuer unter Tage

Sondershausen . Die Harzer Keiler wagten sich in den Bauch der Erde und starteten beim Kristall-Lauf. Die Bedingungen waren anspruchsvoll.

Beim 22. Sondershäuser Kristall-Lauf gingen die Harzer Keiler im Erlebnisbergwerk Sondershausen an den Start. Zum Einstimmen spielte die Bergmannskapelle. In einer Tiefe von 700 Metern erkundete die Rotte auf sechs Runden die Unterwelt. Die Bedingungen waren sehr anspruchsvoll. Bei Temperaturen um 24° C und etwa 20-25 % Luftfeuchtigkeit, die spärlich ausgeleuchtete Strecke sowie der teils lose, teils glatt polierte Salzuntergrund forderten volle Konzentration und körperliche Anstrengung. Es ging bergauf und bergab. Die Strecke im Bauch der warmen Erde ist nicht leicht zu meistern, aber mit der nötigen „Leiden“schaft, und das haben die „Harzer Keiler“, erlebte man etwas ganz und gar Einmaliges. Als Belohnung erhielt jeder Teilnehmer einen ganz besonderen Pokal, bei dem jeder ein Unikat war.