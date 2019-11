Bauchtanz in der Kreuzkirche

Osterode . Der Orient ist bunt. Das konnten auch die Gäste des orientalischen Abends in der Kreuzkirche feststellen. Es gab Tanz, Märchen und Kulinarisches.

Reise in den Orient

Amara und die Gruppe Fatin hatten im Gemeinderaum der Kreuzkirche zu einem orientalischen Frauenabend eingeladen. Allein die Kostüme der Tänzerinnen in Gold, Silber und den unterschiedlichsten Farben mit Raffungen, Schleier und Schleppen, versetzten die Zuschauer in eine andere Welt. Mitreißend war nicht nur die orientalische Musik sondern auch die Choreographien der Tänzerinnen. Höhepunkt war der Auftritt der Tänzerin „Amara“. Mit den fließenden Bewegungen verzauberte die Solistin die Gäste. Bauchtanz - das ist Körperbeherrschung von den Finger- bis zu den Zehenspitzen. Und in einer „1001“ Nacht durften natürlich Tee und Gebäck sowie ein Märchen nicht fehlen. Der Abend verging wie im Flug.