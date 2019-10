Butterbergtunnel ist ab Mittwoch wieder frei

Die Installation der Brandlüftung im Butterbergtunnel ist abgeschlossen, so dass am Mittwoch die Vollsperrung zunächst wieder aufgehoben wird. Die Arbeiten werden damit etwa zwei Wochen eher abgeschlossen, als ursprünglich geplant. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar.

Noch einmal gesperrt

Die im Rahmen der Vollsperrung bis Ende Oktober vorgesehenen Wartungsarbeiten finden nun vom 23. auf den 24. Oktober etwa von 14 bis 10 Uhr statt. Eine Vollsperrung des Tunnels ist hierfür unvermeidbar.