Schwiegershäuserin hat ALS – und nimmt trotzdem am Leben teil

Katja Niehus öffnet die Tür, sie steht da, im Eingang ihres Hauses, in outdoortüchtiger Kleidung. Sie bewegt sich sicher, nur die Arme wirken kraftlos an ihrer Seite. Sie leidet an Amyothropher Lateralsklerose, kurz ALS. Die Muskeln ihres Körpers werde jegliche Fähigkeit zur Bewegung verlieren....