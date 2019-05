„Gehen Sie Sonntag zur Europawahl“

Es ist doch ganz egal, wen ich wähle. So oder ähnlich werden vermutlich auch am Sonntag, dem 26. Mai, bei der Europawahl 2019 wieder viele Wahlberechtigte denken – und lieber das angesagte Frühlingswetter nutzen, ohne auf dem Weg zum Ausflugsziel oder in die Natur kurz das Wahllokal aufzusuchen und ein Kreuz zu machen.

Europa kommt noch immer nicht überall gut an, obwohl die Kompetenzen des Europa-Parlaments stetig erweitert werden. Ob Agrarpolitik oder Menschenrechte, ob Entwicklungshilfe oder Brexitkrise, ob Steuern, Euro, Mindestlohn: Das, was in Straßburg diskutiert wird, bleibt oft abstrakt, scheint weit weg, obwohl es uns alle betrifft. Irgendwie ist es nicht greifbar, was in Belgiens Hauptstadt entschieden wird, obwohl die Schubkraft aus Straßburg auch unsere Region voranbringt. Das Interesse der Bevölkerung an der anstehenden Wahl ist und bleibt wohl eher verhalten. Selbst das „Gipfeltreffen“ im Fernsehen am Montag sorgte kaum für Resonanz.

Doch sollten wir uns klar machen, dass nur ein starkes Europa eine starke Stellung in der Welt besitzt. Der Sinneswandel der US-Amerikaner mit Konfliktpotenzial weltweit, die Krimkrise, der europaweit drohende Rechtspopulismus, der Klimawandel und die mitunter eingeschränkte Pressefreiheit sind nur einige der Gründe, weshalb wir eine europäisch abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik, einen gemeinsamen Kurs bei der Wirtschafts- und Währungspolitik benötigen – und das trotz unterschiedlicher Interessen. Um zu verhindern, dass Europagegner das Rad zurückdrehen können, sollte jeder Wahlberechtigte am Sonntag sein Votum abgeben.

Allerdings waren Europawahlen niemals ein „Straßenfeger“: Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag im Mai 2014 bei nur knapp 48 Prozent, in anderen Ländern war sie noch geringer. Das ist nicht nur schade, sondern verantwortungslos von den wahlabstinenten Bürgern. Schließlich geht es um die Gestaltung der Lebensverhältnisse in Europa. Es geht um unsere Zukunft. Deshalb sollten alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland am Sonntag ihre Stimme auch nutzen.