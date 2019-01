Osterode. Nach dem Brand eines Schuppens auf dem Hinterhof eines Wohnhauses am Rollberg ist die Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ursache des Brandes am Rollberg ist noch unklar

Nach dem Brand eines Schuppens auf dem Hinterhof eines Wohnhauses am Rollberg am Mittwoch (wir berichteten) ist die Brandursache noch unklar. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 40.000 Euro.

Ein Passant war gegen 16.30 Uhr auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden und entdeckte den brennenden Schuppen. Zusammen mit einem Anwohner versuchte der Mann noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Brand mit Wassereimern zu löschen. Der Holzschuppen brannte in der Folge komplett aus. Menschen wurden nicht verletzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Außenfassade des Mehrfamilienhauses teilweise beschädigt. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Bewohner der angrenzenden Gebäude vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 05522/5080.