Ecobus ist „günstiges Taxi“ und „löst unsere Probleme nicht“

Was wird aus dem Ecobus? In der Pilotphase im Oberharz werden die Fahrzeuge gut angenommen. Nach Osterodes Bürgermeister Klaus Becker und Landrat Thomas Brych aus Goslar hat sich Goslars Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk positiv geäußert. Und doch rumpelt es. Klaus Becker hatte kürzlich in Goslar erklärt, mit dem Projekt seien Erwartungen geweckt worden, die nicht enttäuscht werden dürften – ein Hinweis, das Pilotprojekt nicht zu...