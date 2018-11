Die Rotkehlchen sangen

Die Original Harzer Rotkehlchen sangen zugunsten des Elternhauses für das krebskranke Kind in Göttingen.

Die „Original Harzer Rotkehlchen“ sangen zugunsten der „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen“ in der Christus Kapelle in Riefensbeek-Kamschlacken. Die Gesangsgruppe kam mit dem Nachwuchs gut an, ebenso die Rotkehlchen-Engelchen und Solistin Jessica Dombert. Nach einer vom Publikum geforderten Zugabe verließen alle gut gelaunt die Kirche. Foto: Otto Schönfelder