Themen Respekt und Freundschaft standen im Mittelpunkt

Der sechzehnjährige Joscha rettet einem Obdachlosen das Leben, nachdem ein im Bau befindendes Asylheim in Brand gesteckt wird. War Joscha zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort? Schließlich hat er einem Menschen das Leben gerettet. Trotzdem steckt er...