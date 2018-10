Durch Ostfriesland gereist

Erneut waren Mitglieder des Brieftaubenvereins „Sösebote“ und des Schützenvereins Katzenstein zusammen unterwegs. Ziel war Ostfriesland. Auf dem Programm stand unter anderem Jever, wo man den Stadtkern mit dem Schloss erkundete. Am Nachmittag stieg eine Reiseleiterin dazu und die Fahrt führte die Reisegruppe über Wilhelmshaven entlang der ostfriesischen Küstenbäder mit einigen Zwischenstopps in Horumersiel, Carolinensiel und Neuharlingersiel. Am frühen Abend erreichte man Frieseburg, hier blieb man. Norddeich und Norderney standen dann noch auf dem plan der Reisenden. Eine Inselrundfahrt brachte hier den Überblick. Am letzten Tag der Reise führte der Weg zuerst durch die Landschaft Ostfrieslands nach Gandersum. Dort wurde das Emssperrwerk besichtigt. Anschließend ging es auf Heimreise mit Zwischenstopp am Zwischenahner Meer.

