Kunst, Musik und Gedichte

Zur Kunst am Hexenstieg lädt Ellinor Antons am Sonntag, dem 24. Juni, in den Hundscher Weg 53 ein. Von 11 bis 18 Uhr wird Keramik aus ihrer Werkstatt präsentiert. Das Angebot an Schmuck für Haus und Garten reicht von bunten Lichterhäusern und winterfesten Kugeln über farbenfrohe Stelen bis hin zu...