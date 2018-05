Blick in die Zeit und in die Ferne

Stufe um Stufe, Leiter um Leiter, außen am Kirchturm hoch: Das Baugerüst an der Osteroder St. Marienkirche überragt die meisten Dächer der Stadt. Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten muss hier oben nun auch der Knopf unter der Wetterfahne wieder angebracht werden, in dem sich die Zeitkapseln mit...