Herzberg. Ein Waffengeschäft mitten in der Fußgängerzone, das hat Herberg am Harz zu bieten. Dazu gehört außerdem ein Schießkino. Was es damit auf sich hat.

Was verbirgt sich hinter Hirsch, Fuchs und Wildschwein im Harz? Im Herzen Herzbergs verzieren die Tiersilhouetten die Milchglas-Fenster von „Waffen Friedrichs“. Der Waffenladen steht dort seit Frühjahr 2022 mitten in der Innenstadt. Geführt wird er von Denny Friedrichs. Im hinteren Bereich des Geschäfts befindet sich zudem ein Schießkino. Schüsse hört man daraus nie. Was hat es also damit auf sich?