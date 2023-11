Pöhlde. Mottopartys, DJs und Feste: Die Post Pöhlde hat ihre Pforten wieder geöffnet. Was geplant ist und wann die nächste Party steigt, erzählt das Disco-Team.

Die alte Post in Pöhlde: Gerade der älteren Generation ist der legendäre Schuppen aus dem beschaulichen Ort bekannt - und Ursprung vieler Geschichten durchzechter Nächte. Dann wurde es still im Nachtleben der Region, heute führt der Weg oft nur nach Göttingen. Doch das soll sich nun ändern - zumindest, wenn es nach Hilmar Andres und seinem Team geht: Sie haben die alte Post in Pöhlde aus ihrem Dornröschenschlaf geholt - und wollen wieder voll durchstarten.