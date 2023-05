Nach sechs Jahren feiert Hörden wieder Schützenfest

„Das Warten hat bald ein Ende - Hörden feiert nach sechs Jahren sein traditionelles Schützenfest“, freut sich Uwe Klapproth, 1. Schützenmeister der Schützengesellschaft Hörden von 1742. Hierzu lade das amtierende Offizium 2021 alle Hördener Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde und Bekannte aus Nah und Fern recht herzlich ein.

Von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, ist die Mehrzweckhalle der Begegnungsort für alle Generationen, um gemeinsam zu feiern, zu scherzen, zu tanzen und zu plaudern. „Als langersehnter Höhepunkt im Dorfleben ist das Schützenfest für jeden eine willkommene Abwechslung vom Alltag, verbindet gelebte Tradition mit moderner Unterhaltung und bringt alte Weggefährten wieder zusammen. Damit keine Kehle trocken bleibt, kümmert sich Festwirtin Heike Schwob vom Eulenhof um die Getränkeversorgung. Imbisswagen und Fischbude auf dem Vorplatz der MZH liefern die nötige Stärkung zwischendurch. Autoscooter, Schießbude und weitere Stände bieten Unterhaltung für die ganze Familie“, unterstreicht Klapproth.

Live-Musik und großer Schützenumzug am Samstag in Hörden

Für die Stimmung in der Halle wird am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr die Live-Style-Band sorgen. Hierfür können noch Karten im Raiffeisenmarkt Elbingerode erworben werden. Der große Schützenumzug startet am Samstag um 14 Uhr vom Festplatz in Hörden, hier werden sich die Vereine aus Hörden, Elbingerode und Düna präsentieren. Traditionell angeführt vom amtierenden Offizium 2021 und der Schützenkompanie sind die Musikzüge der Freiwilligen Feuerwehr Dorste, der Tambour-Corps Herzberg, der Fanfarenzug Neuhof sowie der Spielmannszug Wulften mit von der Partie.

Am Sonntag, 18. Juni, beginnt um 11 Uhr das Schützenfrühstück, in dessen Verlauf das Schützengericht eventuelle Fehlverhalten des Offiziums und anderen Bürgerinnen und Bürgern zu verhandeln hat. Auch werden am Nachmittag dann die Schützenkönige bekannt gegeben, bevor der Treuhänder mit der Übergabe der Ämter den Nachmittag beendet. Das Offizium hat alles organisiert, sodass den Gästen ein unvergessliches Schützenfest 2023 präsentiert werden kann, welches das Fortbestehen der Tradition erhält.