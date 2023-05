Größtes Fest der Region Schützenfest in Herzberg am Harz: Das wird 2023 alles geboten

Pfingsten zum Schützenfest nach Herzberg: Vier Tage, vom 27. bis 30. Mai, steigt auf dem großen Festplatz das 485. Herzberger Volks- und Schützenfest statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf vieles freuen.

Denn das Herzberger Schützenfest ist mittlerweile das größte Schützenfest im Südharz, wie der Verein berichtet. Unter seiner Leitung wird auch in diesem Jahr das seit Jahrhunderten traditionelle Volks- und Schützenfest in der Welfenstadt stattfinden.

Pfingsten nach Herzberg: Die Highlights auf dem Festplatz

Auf dem großen Festplatz an der Herzberger Bahnhofstraße wird auch dieses Jahr wieder von der Schaustellerfamilie Theile ein Programm an Fahrgeschäften zusammengestellt, die bei großen und kleinen Besuchern für Adrenalin und Nervenkitzel sorgen sollen. Neben bekannten Klassikern wie “Break Dance” werden in diesem Jahr weitere Highlights wie unter anderem “Freefall”, “Alpha1”, “Juke Box”, “Comic Trip”, “Dschungeltrain” oder “Kino 7D” auf dem Schützenplatz zu finden sein. Natürlich kommt die Versorgung nicht zu kurz, wäre doch ein Schützenfest ohne Pizza, Bratwurst und Langosch nur ein halbes Fest, so die Schützen.

Antrommeln und Platzkonzert eröffnen das Herzberger Schützenfest

Am Samstag, 27. Mai, ab 14.45 Uhr wird das Schützenfest mit dem Antrommeln und Platzkonzert des Tambour-Corps auf dem Marktplatz eröffnet. Anschließend marschieren die Kompanien der Schützengesellschaft zur Totenehrung am großen Holzkreuz auf dem Friedhof.

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, wird es ab 14 Uhr bunt in Herzberg: Unter Beteiligung vieler Vereine aus Herzberg und den Ortsteilen, zahlreicher Musikkapellen und Festwagen wird sich am Pfingstsonntag ein bunter Festumzug vom Marktplatz in Richtung Schützenplatz in Bewegung setzen. In diesem Festumzug werden die amtierenden Majestäten die historischen Kleinodien tragen, die sie vorab im Rathaus von Bürgermeister Christopher Wagner überreicht bekommen.

Am Pfingstmontag findet in der Welfenstadt der Kindumzug statt – dann haben die kleinen Schützenfest-Fans ihren großen Tag: Um 14 Uhr marschieren die Kompanien der Herzberger Schützengesellschaft unter musikalischer Begleitung des Tambour-Corps zum Marktplatz, um dort die Kinder mit Eltern und Großeltern abzuholen und gemeinsam zum Schützenplatz zu marschieren. Am Ende des bunten Umzugs werden alle Kinder mit den ersehnten Freikarten für die Fahrgeschäfte versorgt. Die Herzberger Schützenkönige tragen auch bei diesem Umzug ihre Kleinodien mit den Königsorden der vergangenen Jahrhunderte

Schützengericht verurteilt mit einem Augenzwinkern

Das öffentliche Schützengericht mit der Herzberger Vesper findet seit vielen Jahrzehnten traditionell am Dienstag nach Pfingsten statt und bildet den unterhaltsamen Abschluss des Schützenfestes: „Richter“ Rainer Sause verurteilt bei dieser bei den Herzberger Bürgern sehr beliebten Veranstaltung gnadenlos das von „Ankläger“ Andreas Menge ermittelte Fehlverhalten mehrerer Schützenbrüder und auch immer wieder prominenter Gäste aus Politik, Vereinen und Verbänden und Personen des öffentlichen Lebens. Nicht selten stehen aber auch der Bürgermeister oder sogar der zum Pfingstfest eingeteilte Pastor vor Gericht – natürlich immer mit Augenzwinkern und viel Humor auf beiden Seiten des Gerichts, versprechen die Herzberger Schützen. In diesem Jahr wird das Schützengericht wieder einmal im Schützenhaus im Saal des Restaurants “TimeOut” stattfinden können, die Karten hierfür müssen vorab erworben werden. Das Super-Feuerwerk am Dienstagabend ab 22 Uhr bildet den Abschluss des Herzberger Volksfests.

Königsschießen und Volkskönigsschießen 2023

In der Woche nach dem Schützenfest, am Samstag, den 3. Juni, findet auf dem Schießstand an der Heinrich-Heine-Straße das Königsschießen für Vereinsmitglieder und Volkskönigschießen für alle Herzberger Bürger statt. Die neuen Majestäten werden am Samstag nach Pfingsten ab 18 Uhr bei der Proklamation mit dem Tambour-Corps auf dem Marktplatz bekanntgegeben und anschließend beim Königsball gebührend gefeiert. Gäste sind beim Königsball im Hotel „Englischer Hof“ herzlich willkommen.

Schützenfest Herzberg an Pfingsten – Die Daten im Überblick:

Der große Festplatz mit Volksfest ist vom Samstag, 27. Mai bis Dienstag, 30. Mai, geöffnet.

Am Montag 29. Mai, findet der Kinderumzug ab Marktplatz mit Freikarten statt.

Am Dienstag, 30. Mai, der Familientag mit Mini-Preisen von 14–18 Uhr.

Dienstag, 30. Mai Super-Feuerwerk zum Abschluss des Festes.

Mehr Infos rund um das Schützenfest und den Angeboten gibt es unter http://www.herzberger-schuetzen.de/Pfingsten.

