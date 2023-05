Vierter Bauabschnitt Herzberg: Verkehrsführung ändert sich

Ab September 2022 wird die Ortsdurchfahrt/B243 in Herzberg am Harz saniert. Das Wichtigste im 2-Minuten-Video.

Die Straßensanierung der Ortsdurchfahrt Herzberg befindet sich im vierten Bauabschnitt. In diesem werden die Asphaltierungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Bundesstraße 27/Herzberg Innenstadt zwischen der Kreuzung Osteroder Straße/Bundesstraße 243 und Kreuzung Sieberstraße/Bundesstraße 243 ausgeführt.

Für die Verkehrsführung in dem Streckenabschnitt zwischen Sieberstraße und Osteroder Straße gilt: Die Bundesstraße 243 Richtungsfahrbahn Herzberg wird zwischen den Abfahrten Mühlenberg und Eichholz für den Verkehr freigegeben. An der Abfahrt Eichholz wird der Verkehr in Richtung Herzberg Innenstadt, Bad Lauterberg und Göttingen (Bundesstraße 27) über die Dr.-Frössel-Allee, Hüttuferstraße, Andreasberger Straße und Juesholzstraße bis zur Kreuzung Bundesstraße 27/Juesholzstraße umgeleitet. Der Verkehr aus dem Eichholz muss auch die Umleitungsstrecke nutzen, eine Befahrung der Bundesstraße 243 zwischen Lonauer Straße und Sieberstraße ist nicht möglich.

Ärztezentrum und Elektronikmarkt Osteroder Straße 9/11 sind über den Pfingstanger erreichbar

Auf der Bundesstraße 243 ist die Fahrbahn Osterode innerhalb der Ortsdurchfahrt Herzberg von der Einmündung Bundesstraße 27/Bundesstraße 243 bis zur Abfahrt Dr.-Frössel-Allee durchgehend befahrbar. Zwischen Bundesstraße 27 und Von-Einem-Straße ist die Fahrbahn zweispurig eingerichtet, ab Von-Einem-Straße bis zur Dr.-Frössel-Allee ist nur eine Fahrspur freigegeben. In die Seitenstraßen Von-Einem-Straße, der Lebensmittelmarkt, der Pfingstanger und in die Osteroder Straße kann als Linksabbieger auf dem Linksabbiegestreifen abgebogen werden. Erreichbar sind als Rechtsabbieger die Straßen Sieberstraße, Am Sieberdamm, Domeyerweg und Lonauer Straße.

Ein Ausfahren aus den Straßen Von-Einem-Straße, Sieberstraße und vom Lebensmittelmarkt ist in jegliche Richtung als Links- oder Rechtsabbieger oder geradeausmöglich. An den Straßen Pfingstanger, Am Sieberdamm, Domeyerweg und Lonauer Straße ist das Abbiegen nur in Richtung Osterode möglich. Die Zufahrt aus der Osteroder Straße auf die Bundesstraße 243 ist gesperrt. Das Ärztezentrum und der Elektronikmarkt Osteroder Straße 9/11 sind über den Pfingstanger erreichbar.

Die Verkehrsführung an den Abfahrten Mühlenberg wird wie folgt eingerichtet: Die Auf- und Abfahrten Mühlenberg sind für den Verkehr freigegeben. An den Abfahrten besteht bei der Zufahrt auf die Kreisstraße 407 (Hörden – Mühlenberg) Wartepflicht. Die Vorfahrtregelung an der Kreuzung Aschenhütte (Kreisstraße 407/Kreisstraße 427) wird wie folgt eingerichtet: Die Vorfahrtsberechtigung gilt auf der Kreisstraße 427 Hörden – Mühlenberg, die Zufahrten aus Richtung Osterode und Herzberg auf der Kreisstraße 407 sind haltepflichtig. Die Kreisstraße 407 ist zwischen Aschenhütte und der Einmündung zum Eichholz für den Kfz-Verkehr nur in Richtung Herzberg freigegeben. Der Richtungsverkehr Aschenhütte auf der Kreisstraße 407 ist nur für Radfahrer zulässig.

Zeitlich beschränkte Umleitungsstrecken werden ausgeschildert

Der Geh-/Radweg zwischen Osteroder Straße und Sieberbrücke wird parallel zu den Kanalarbeiten erneuert. Der Fußgänger- und Radfahrverkehr wird über die Straße Am Sportplatz und das Sparkassengelände geleitet. Für Fußgänger und Radfahrende, die die Bundesstraße 243 kreuzen möchten, stehen Übergänge an der Sieberstraße und Am Sieberdamm zur Verfügung. Wenn der Übergang Am Sieberdamm wegen Asphaltierungsarbeiten wegfällt, wird ein Überweg zwischen der Osteroder Straße und Lonauer Straße eingerichtet.

Es wird zu kurzzeitigen Sperrungen kommen, sobald die Asphaltierungsarbeiten die Teilabschnitte erreicht haben. Hierbei handelt es sich um die Zufahrten zu Pfingstanger und Osteroder Straße sowie den Überweg am Sieberdamm. Zeitlich beschränkte Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.