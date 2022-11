Trecker-Konvoi durch Hattorf überbringt wieder besinnliche Grüße

Hattorf. In diesem Jahr findet die Hattorfer Traditionsfahrt nicht an Silvester, sondern bereits am 17. Dezember statt. Anmeldungen werden entgegengenommen.

Wie im vergangenen Jahr soll auch 2022 ein festlicher Treckerkonvoi in Hattorf am Harz stattfinden – dieses Mal jedoch am 17. Dezember.

Es ist inzwischen schon zu einer von Bürgerinnen und Bürgern liebgewonnenen Tradition geworden, dass Wolfgang Wills und Marc Hensel einmal im Jahr einen beleuchteten Trecker-Konvoi durch Hattorf organisieren. Und auch in diesem Jahr soll es wieder soweitsein, allerdings nicht wie gewohnt an Silvester, sondern diesmal am Samstag, 17. Dezember (Samstag vor dem vierten Advent).

Frohe Weihnachtsgrüße und gute Wünsche für das neue Jahr: Wolfgang Wills und Marc Hensel überbringen diese auf eine ungewöhnliche Weise – mit ihren leuchtenden und liebevoll geschmückten Treckern. Von selbst beschriebenen Schildern, die einen guten Start in das neue Jahr wünschen, über Lichter in allen Farben bis hin zu dem ein oder anderen Schneemann, der es sich auf einem der Fahrzeuge gemütlich macht, sind die Fahrzeuge aufwendig gestaltet. Gegen 16.30 Uhr sollen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion hierfür am Gerhardt-Hauptmann-Weg/Grenze zur Feldmark versammeln. Um 17 Uhr startet dann der Schlepper-Konvoi hinter Stiemerling, damit der gemeinsame Start in Richtung Dorf erfolgen kann.

So verläuft die Strecke des Trecker-Konvois

Die Strecke führt über den Gerhart-Hauptmann Weg, Rotenbergstraße, Schwimmbadstraße, Wiesenstraße, Hermann-Löns-Weg, Heinrich-Sohnrey Straße, Klusangerstraße, Danziger Straße, Mühlenwehrstraße, Rotenbergstraße, Oderstraße, Stockenbleekstraße, Steinstraße, Bahnhofstraße, Mitteldorfstraße, Jüdenstraße, Ellernstraße, Dornbüh, Brambüh, Sudetenweg, Eichenweg, Zum Krücker, Salpetergasse, Rothenstraße, Mitteldorfstraße, Bachstraße, Wulftener Straße, Mitteldorfstraße, Am Mühlenstieg, Ohlandstraße und Angerstraße.

Um Anmeldung von Treckerfahrern und -fahrerinnen und eventuellen Beifahrern wird gebeten bei Marc Hensel (0176-97300817). Es sind keine Stopps geplant, insgesamt soll die Fahrt etwa zwei Stunden dauern, so die Veranstalter des Trecker-Konvois.