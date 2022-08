Malia Rose ist die 333. Geburt im Herzberger Krankenhaus

Herzberg. Eine besondere Geburt hat es Ende Juli in der Klinik Herzberg/Osterode gegeben.

Die 333. Geburt in der Herzberger Klinik im Jahr 2022 ist Malia Rose, die aber schon das 335. Baby ist.

Eine besondere Schnapszahl: Ende Juli wurde im Herzberger Krankenhaus die 333. Geburt in diesem Jahr gezählt. So erblickte am 27. Juli um 12.41 Uhr Malia Rose das Licht der Welt.

Für Mutter Juana Wedekind aus Herzberg ist es das vierte Kind. Drei große Brüder, die ebenfalls in der Klinik zur Welt gekommen sind, freuen sich schon sehr auf ihre kleine Schwester.

Passende Kleidung fürs Foto

Überglücklich nahm Juana Wedekind die Glückwünsche der leitenden Hebamme Ingrid Hentrich und des Teams entgegen. Für die frisch geborene Malia Rose war für ein Foto auch gleich das zum Namen passende Oberteil parat.

Aber: Das 333. Baby in diesem Jahr ist Malia Rose für das geburtshilfliche Team eigentlich gar nicht. Denn im Jahr 2022 gab es an der Herzberger Klinik bereits zwei Zwillingsgeburten.