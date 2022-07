Hattorf. 2022 gibt es endlich wieder eine Revival-Party der Kult-Disco Sham. Allerdings wird nicht in Wulften, sondern im DGH Hattorf gefeiert.

Das 3. Sham-Revival 2017 in Wulften.

Ü30-Party Das nächste Sham-Revival steigt dieses Jahr – aber an neuem Ort

Nach dreijähriger Pause findet am Samstag, 29. Oktober wieder eine Sham-Revival-Party statt. Diesmal allerdings nicht in Nachbarschaft der ehemaligen Wulftener Kult-Disco, sondern im DGH Hattorf.

„Schade eigentlich, denn die vorausgegangenen vier Wulftener Sham-Revival-Partys waren schon etwas ganz Besonderes“, meint DJ Stacho, der auch diesmal wieder dabei sein wird und der den Schemm 1974 zum Sham machte, so der Veranstalter. Seine früheren Disco-Fans der Jahre 1974 bis 1980 dürften allerdings mittlerweile fast ausnahmslos Ü60 sein, und nicht Ü30, gemäß dem diesjährigen Sham-Revival-Motto.

Rocksongs können auch Ü30 begeistern

„Aber die handgemachten Oldies und Rocksongs der 60er und 70er werden ja gegebenenfalls auch das jüngere Publikum begeistern oder einige werden sogar wieder in Begleitung ihrer Eltern kommen“, ist sich der DJ Altmeister sicher. „Und falls nicht, dann eben spätestens, wenn der über den Landkreis bekannte Party-DJ Alex mit all seiner Mallorca-Erfahrung dem Publikum u.a. mit diversen Ohrwürmern zwischen Schinkenstraße und Ballermann einheizen wird.“

Für ein abwechslungsreiches Programm dürfte also zwischen 20 und 3 Uhr morgens wieder einmal in alter Sham-Manier gesorgt sein. Der Verzehr-Eintritt (ein Freigetränk) beträgt 10 Euro. Bestellungen nimmt der Veranstalter Uwe Dybowski per Whatsapp oder telefonisch unter 0151/52904610 ab sofort entgegen.