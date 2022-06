Ferienpass Hattorf: Mit Spaß und Action in den Sommer

Hattorf. Mit den Sommerferien kommt das passende Ferienprogramm: Auch in diesem Jahr ist in Hattorf, Duderstadt und Gieboldehausen viel geboten.

Mitmachzirkus, Handball und Naturtage: Die Kinder- und Jugendbüros aus Hattorf, Duderstadt, und Gieboldehausen haben auch für die Sommerferien wieder ein gemeinsames und abwechslungsreiches Ferienprogramm mit tollen Tagesangeboten erarbeitet. Am Montag, 27. Juni, kann der Ferienpass im DGH bezahlt werden.

Auf dem Programm in Hattorf stehen zahlreiche Aktionen, wie zum Beispiel Kreativ- und Bastelangebote, Naturtage, Fahrradtouren, Spiele rund um die Feuerwehr Hattorf, ein Mitmachzirkus, Handballschnuppertag und noch vieles mehr. In Duderstadt wird es zudem eine verlässliche Betreuung im „Jufi - das Mehrgenerationenhaus“ geben.

Verlässliche Kinderbetreuung

Diese soll besonders Eltern aus systemrelevanten Berufen, Alleinerziehenden oder Eltern in entsprechenden Härtefällen die Möglichkeit geben, ihre Kinder verlässlich betreut zu wissen. In Gieboldehausen wird in der ersten und zweiten vollen Woche ebenfalls eine verlässliche Betreuung angeboten, damit auch die Kinder in der Samtgemeinde zuverlässig versorgt werden können. Für die verlässliche Betreuung in Duderstadt und Gieboldehausen ist eine Anmeldung ab sofort, auch schon für die Herbstferien, möglich.

Kinder und Jugendliche aus der jeweiligen Kommune haben bei der Betreuung dort Vorrang, so die Zuständigen. Gemeinsame Aktionen der drei Jugendbüros sind unter anderem Fahrten in den Heidepark, in die Kinderstadt Rosdorf oder in den Kletterpark Kammerforst. Das Ferienprogramm ist wie in den vergangenen Ferien auch mit dem Hinweis auf den Vorbehalt veröffentlicht, für den Fall, dass es aufgrund der pandemischen Lage zu einer Absage kommen kann.

Bei Problemen bei der Registrierung oder Anmeldung kann man sich melden unter der Telefonnummer 05584/ 20936 oder per E-Mail holz@hattorf-am-harz.de. Der Bezahltag für den Ferienpass in Hattorf ist am kommenden Montag, 27. Juni, ab 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hattorf.

