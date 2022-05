Klinik-Streik in Herzberg: „Nutzt euer Streikrecht“

Herzberg. Für mehr Lohn und Anerkennung: 80 Beschäftigte der Helios-Klinik in Herzberg protestieren am Donnerstag einmal mehr für ihre Forderungen.

Am heutigen Tag der Pflege, Donnerstag, den 12. Mai, streikten in ganz Niedersachsen Beschäftigte an sieben Helios-Kliniken, die unter sogenannte Haustarifverträge fallen. Ziel der gewerkschaftlich Aktiven war, Druck zu machen für ihre Forderung nach – unter anderem – einer 15-prozentigen Lohnsteigerung. Nach Auskunft von ver.di bot der Konzern bislang nur geringe Lohnsteigerungen an, die laut ver.di auch zusammen addiert nicht mal die aktuelle Preissteigerung ausgleichen- und daher einen Reallohnverlust bedeuten würden.

Von der hohen Streikteilnahme zeigte sich die Gewerkschaft ver.di beeindruckt. Am Klinik-Standort Herzberg beteiligten sich laut ver.di etwa 80 Beschäftigte am Streik und kamen sowohl zu einer kurzen Kundgebung als auch zu einer darauffolgenden Streikversammlung an der Klinik zusammen.

„Wir sagen: Bessert euer Angebot deutlich nach!“

Mit großem Applaus überbrachte vor Ort der SPD-Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Hausmann Solidaritätsgrüße an die Streikenden: Es sei ein Unding, dass Beschäftigte, die rund um die Patientenversorgung jeden Tag so viel leisten und das noch für einen gewinnorientierten Konzern, jetzt mit so wenig an Lohnerhöhung abgespeist werden sollen.

„Macht von eurem Streikrecht Gebrauch!“, rief er den Streikenden zu. Auch der Oberarzt Dr. Michael Kolle, zugleich stellvertretender Regionssprecher der Ärztegewerkschaft Marburger Bund überbrachte zur Freude der Streikenden solidarische Grüße der Ärzteschaft.„Wir erwarten von Helios etwas ganz anderes als uns bisher auf den Tisch gelegt! Der Konzern macht seinen Profit mit unserer Arbeitskraft und unser aller Versichertenbeiträgen! Wir sagen: bessert euer Angebot deutlich nach!“ so Carsten Georg, Betriebsratsvorsitzender in Herzberg, stellvertretender Konzernbetriebratsvorsitzender und Sprecher der Tarifkommission.

Nächster Verhandlungstermin am 16. Mai

Er machte deutlich, dass der heutige Tag möglicherweise nur der erste Streiktag in dieser Tarifrunde sein werde. Der nächste Verhandlungstermin mit Helios ist am 16. Mai, bis dahin erwarten die Beschäftigten deutliche Nachbesserungen von Helios.