Straßenverkehr B27/B243 Kaum verkehrsregelnde Maßnahmen in Herzberg nötig

Knoten an der Von-Einem-Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite steht der Rotlichtblitzer.

Herzberg. Die Ergebnisse der jährlichen Verkehrsbesichtigung durch Fachleute in Herzberg am Harz liegen vor. Vieles kann demnach so bleiben wie es ist.