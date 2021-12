DRK-Ortsverein Scharzfeld hofft auf Monatsversammlungen

Der DRK-Ortsverein Scharzfeld hat unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Der Vorstand konnte dazu 23 Mitglieder im Hotel Restaurant Harzer Hof in Scharzfeld begrüßen. Die erste Vorsitzende Ute Wieczorek gab einen Überblick über die aktuelle Situation des Vereins und schaute anschließend zurück auf das Jahr 2020.

Pandemiebedingt sind nahezu alle Veranstaltungen abgesagt worden. Die erste Blutspende konnte noch unter normalen Bedingungen durchgeführt werden. Die drei nachfolgenden sind dann coronakonform abgelaufen und wurden sehr gut besucht.

Die Kassenwartin berichtete über die finanzielle Situation des Vereins. Auch in diesem Jahr konnte der DRK-Ortsverein wieder langjährige Mitglieder ehren. Geehrt wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft Monika Apel, für 50 Jahre Gisela Jödicke und für 60 Jahre Käthe Hentis, Elisabeth Sander und Margarete Drath. Allen zu Ehrenden wurde die Ehrennadel mit Urkunde sowie ein Blumenstrauß überreicht. Monika Thies wurde zur Kassenprüferin gewählt. Weitere Wahlen standen in diesem Jahr nicht an.

Zum Abschluss informierte die erste Vorsitzende noch darüber, dass im neuen Jahr wieder die Monatsversammlungen immer am ersten Montag des Monats um 16.30 Uhr stattfinden sollen, sofern es die pandemische Lage zulässt. Sie dankte allen Anwesenden für die Teilnahme. Die Versammlung endete mit einem gemeinsamen Abendessen.