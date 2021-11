Feuerwehreinsatz nach Unfall in Herzberg

Herzberg. In Herzberg ist am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Am Samstag, 27. November, wurde die Feuerwehr Herzberg zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei gegen 11.10 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert. Auf der Kreuzung der B 27/243 am Ortsausgang Richtung Bad Lauterberg waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurden die Unfallbeteiligten bereits durch den Rettungsdienst versorgt.

Da keiner der Insassen im Fahrzeug eingeklemmt und auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren, beschränkte sich der Einsatz der Feuerwehr auf die Absicherung der Einsatzstelle. Diese wurde bereits nach kurzer Zeit von der Polizei übernommen, so dass der Einsatz der Feuerwehr gegen 11.40 Uhr beendet werden konnte.

ffw