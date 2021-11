Hattorf am Harz bekommt nun auch schnelles Glasfasernetz

Nachdem bereits vor zwei Wochen Elbingerode, Wulften und Hörden das „Go“ für den Ausbau erhalten hatten, hat nun auch Hattorf am Harz mit einer kurzen Verlängerung die Nachfragebündelung erfolgreich abgeschlossen.

Die Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz in der kompletten Samtgemeinde Hattorf am Harz aus. „Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt“, sagt Lennart Götte, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. „Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir die Digitalisierung im ländlichen Raum voran. Wir freuen uns, nun auch die Mitgliedsgemeinde Hattorf am Harz mit schnellem Internet zu versorgen und jetzt mit dem Ausbau loszulegen. Dabei setzen wir auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort.“

Deutsche Glasfaser beginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten

„Wir sind froh und glücklich, dass das Projekt Glasfasernetz in allen vier Gemeinden im Gleichschritt vorangetrieben und umgesetzt wird. Dies ist für die Zukunft unserer ländlichen Samtgemeinde ein richtiger und wichtiger Schritt. Für die Bürgerinnen und Bürger und die Gewerbetreibenden ist es ein Mehrwert und Standortvorteil im Vergleich zu Kommunen, in denen kein Glasfasernetz ausgebaut wird“, sagt Samtgemeindebürgermeister Henning Kunstin (CDU).

Mit der erfolgreichen Nachfragebündelung startet der Ausbau des Glasfasernetzes in Hattorf. Die Deutsche Glasfaser beginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Hauptverteiler bildet das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und ist eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus.

Mit Beginn der Tiefbauarbeiten wird vor Ort ein Baubüro eröffnet

Anschließend beginnt der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus). Deutsche Glasfaser informiert alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, vorab über die einzelnen Schritte und klärt mit ihnen die Details zu ihren Hausanschlüssen. Mit Beginn der Tiefbauarbeiten wird vor Ort ein Baubüro eröffnet.

Die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline beantwortet Fragen zum Ausbauprojekt unter 02861 – 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.