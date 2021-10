Herzberg. Chirurgin Dr. Kaiser und Gastroenterologe Dr. Reinhardt sind neu im Team, Dr. Anett Mittermeier übernimmt die Ärztliche Leitung des MVZ in Herzberg.

Das Team des Medizinischen Versorgungszentrums (v.r.): Holger Bergen, Dr. Anett Mittermeier, Dr. Christian Thiele, Anke Böttcher-Wreden, Dr. Monika Kaiser, Tanja Brodka, Sandra Moritz, Alexandra Jantos, Martha Staniszewska, Andrea Ristock, Daniela Wedekind, Dr. Lars Reinhardt. Außerdem an Bord aber nicht abgebildet: Dr. Andreas Philippi, Dr. Rudolf Böhm, Claudia Bickel, Daniela Weber, Renate Schönwald, Nicole Schweiger.

Krankenhaus Klinik Herzberg Neue Ärzte: MVZ in Herzberg bekommt Verstärkung

Der im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Herzberg angestellte Facharzt für Chirurgie Dr. Andreas Philippi übernimmt künftig ein Mandat im deutschen Bundestag. Er bleibt aber Patienten des MVZ dennoch weiterhin erhalten und wird zukünftig von weiteren Kollegen in der Praxis unterstützt.

„Ich freue mich sehr, dass Dr. Philippi auch in der neuen Verantwortung unserer Praxis erhalten bleibt. Er wird seine Sprechstunden zwar deutlich reduzieren, wir haben mit Dr. Monika Kaiser erfreulicherweise eine nahtlose Unterstützung gewinnen können“, so Sandra Laut, Kaufmännische Leiterin. „Dr. Kaiser ist eine kompetente Fachärztin für Chirurgie und dem Standort Herzberg sehr verbunden.“

Gemeinsam mit Dr. Philippi und Holger Bergen bildet die 35-jährige ab Oktober das chirurgische Team im MVZ. Philippi wird sein Amt als ärztlicher Leiter an Dr. Anett Mittermeier abgeben. Die Fachärztin für Gynäkologie ist bereits seit 5 Jahren in der Praxis tätig. Zudem nimmt im Oktober Dr. Lars Reinhardt seine Tätigkeit als Gastroenterologe in der Praxis auf. „Damit komplettiert er das Team neben Dr. Rudolf Böhm und steht unseren gemeinsamen Patienten zur Seite.“