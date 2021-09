Nachwuchskraft der Stadtverwaltung Herzberg begrüßt

Im August wurde die neue Nachwuchskraft der Stadtverwaltung Herzberg, Pauline Böning von Bürgermeister Lutz Peters und Stadtinspektor Joel Reuper begrüßt. Auch einige ihrer neuen Arbeitskolleginnen und -kollegen lernte sie bereits am ersten Tag, nach einem Rundgang durch das Rathaus, kennen. Ein Foto des jungen Teams mit allen rundete die Begrüßung ab.

Für die Auszubildende stehen nun drei Jahre reichlich praktische Erfahrungen und Kenntnisse sammeln an, um so den Beruf der Verwaltungsfachangestellten zu erlernen. Diese Jahre bringen viel Abwechslung mit sich. Der theoretische Blockunterricht an der BBS I Arnoldi Schule in Göttingen und auf der anderen Seite die praxisnahen Ausbildungsabschnitte in der Behörde. Es bietet sich die Chance in die verschiedenen Fachbereiche hinein zu schnuppern und den Alltag in der Verwaltung so in vollen Zügen mitzuerleben. Für Pauline Böning geht es zunächst in FB II-Sicherheit und Ordnung. Ende der Woche beginnt dann der dienstbegleitende Unterricht.