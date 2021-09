Herzberg. Bei der Untersuchung in der Herzberger Klinik wird der Gesundheitsstatus nach einer überstandenen Corona-Infektion auf Langzeitsymptome überprüft.

Die Lungenfunktion eines Long-Covid-Patienten wird in einer Klinik am Teutoburger Wald getestet.

Coronavirus-Pandemie Post-Covid: Krankenhaus in Herzberg bietet Check-ups nach Corona

Viele Menschen fürchten langfristige Folgen des Corona-Virus und sind nach einer überstandenen Erkrankung besorgt über ihren Gesundheitszustand. Auch milde oder symptomlose Verläufe der Erkrankung bergen die Gefahr, langfristig Beschwerden zu verursachen.

Um diesen Patienten ein Stück Sicherheit zurückzugeben, bietet das Herzberger Krankenhaus sogenannte „Post-Covid-Check-ups“ an, bei denen der Gesundheitsstatus auf Langzeitsymptome überprüft wird. Das berichtet die Helios-Klinik in einer Pressemitteilung. Das Angebot ist kostenpflichtig.

Coronavirus: Wenig über Spätfolgen bekannt

Noch ist wenig über die Spätfolgen einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus bekannt, da das Virus noch sehr neu ist. Die meisten der aktuell publizierten Studien gehen davon aus, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Erkrankten an einem Long-Covid leiden. Mit Long-Covid oder auch Post-Covid wird der Zustand beschrieben, wenn Menschen, die am Corona-Virus erkrankt waren, trotz überstandener Infektion weiter an (Folge-)Symptomen leiden.

Long-Covid-Symptome zeigen sich sehr unterschiedlich und reichen von Lungenschäden bei schweren Verläufen über Störungen des Geruch- und Geschmackssinns, anhaltender Müdigkeit, Schwindel, Entzündungsreaktionen und Veränderungen an verschiedenen Organen bis hin zu Atemnot und Fatigue-Syndromen sowie psychischen Erkrankungen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist es unklar, ob die Symptome dauerhaft bleiben oder im Laufe der Zeit nachlassen, ebenso welche Patienten Spätfolgen entwickeln. Long-Covid tritt sowohl bei Patienten mit schweren Verläufen, aber auch bei Patienten mit milden oder symptomlosen (unerkannten) Verläufen auf.

Post-Covid-Check-up soll Klarheit bringen

Mit dem Post-Covid-Check-up sollen die Betroffenen mehr Klarheit über ihren aktuellen Gesundheitszustand erhalten. Dabei werden die Patienten auf die häufigsten beschriebenen Long-Covid-Symptome untersucht. Das Angebot richtet sich an genesene Covid-Infizierte mit oder ohne Langzeitsymptome sowie Menschen, die sich unsicher sind, ob sie vielleicht symptomlos mit SARS-CoV-2-infiziert waren.

Der Check-up dauert ca. einen halben Tag und umfasst u.a. ein ausführliches Gespräch über die Erkrankung und Symptome des Patienten, umfangreiche körperliche Untersuchungen wie Belastungs-EKG, Herzultraschall, Ultraschalluntersuchungen der Gefäße, einen Lungenfunktionstest und Körperfettanalyse. Je nach individuellem Krankheitsverlauf und Beschwerden erfolgen zusätzliche Untersuchungen, z.B. weiterführende Lungendiagnostik.

Die Kosten werden nach dem Regelsatz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet. Teilweise sind die Kosten über die private Krankenkasse abrechenbar. Ob die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten bzw. Teile der Kosten übernimmt, sollten die Patienten im Vorfeld mit ihrer Krankenversicherung und ggf. vorhandenen Zusatzversicherungen klären.