CDU will Grünabfall-Konzept nach Göttingen bringen

Der CDU-Samtgemeindeverband blickt in einer Mitteilung auf seinen Wahlkampfauftakt der letzten Wochen zurück.

Den Auftakt am 16. Juli machte ein Canvassing-Stand in Hattorf mit einem Bürgerbarometer zum Thema Sirenen: „Sollen die Sirenen in der Samtgemeinde zur Alarmierung im Brand- und Katastrophenfall wieder in Betrieb genommen werden?“ Das eindeutige Ergebnis der Umfrage ist laut CDU: Ja, die Sirenen sollen wieder aktiviert werden. Die CDU-Kandidaten wollen sich nun dafür einsetzen, heißt es.

Zusammen mit dem Samtgemeindebürgermeisterkandidaten Henning Kunstin war auch die CDU-Landratskandidatin Marlies Dornieden vor Ort. Beide sind laut Partei mit Bürgern ins Gespräch gekommen.

Am 28. Juli hatte die Jägerschaft Osterode zu einem Informationsaustausch am Schießstand Aschenhütte eingeladen. Die Vorsitzenden Dr. Karl Schumann und Claus-Wilhelm Deig erläuterten der CDU-Delegation die Aufgaben der Jägerschaft und präsentierten den Gästen die Schießstandanlage sowie den nahe gelegenen „Schwarzen Pfuhl“, der für Ausbildungszwecke bei der Jagdscheinprüfung sowie für die Kooperation der Jägerschaft mit der Grundschule Hörden genutzt wird. Als CDU-Kreistagskandidaten waren Karin Wode und auch Gerhard Hübner bei dem Termin dabei.

Am Dienstag, 3. August, waren alle Hördener CDU-Kandidaten beim Grünabfall am Feuerwehrhaus in Hörden im Einsatz. Auch die Kollegen aus der Samtgemeinde stießen bei dem regen Treiben um den Grünabfall-LKW dazu. Es wurde den Teilnehmern Getränke und ein Imbiss als Stärkung für die Gartenarbeit angeboten. Marlies Dornieden sei begeistert vom Treffen der Bürger am Grünabfall. Einige regten bei der Landratskandidatin an, dass der Turnus im Sommer verkürzt werden muss auf zwei Wochen, da in der Hochphase der Vegetation mehr Grünabfall anfällt. Zusammen mit der CDU-Kreistagsfraktion wollen sich die Hattorfer Christdemokraten dafür einsetzen, dass das Angebot des Grünabfalls erhalten bleibt und sogar auf den Altkreis Göttingen ausgeweitet wird.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roy Kühne hat sich am Wahlkampf der CDU in der Samtgemeinde Hattorf beteiligt. So war er am Samstag, 7. August, in Hörden unterwegs und besuchte mit Hördens Bürgermeister Henning Kunstin die Wähle zu Hause.

Zum Dämmerschoppen in Elbingerode auf dem Thie hatte die dortige CDU-Fraktion am 14. August eingeladen. Nachdem am Vormittag ein Aktionstag zum Säubern der Gemeinde mit den Einwohnern durchgeführt wurde, konnte man sich am Abend in geselliger Runde unterhalten – auch wieder mit Roy Kühne.

Am vergangenen Donnerstag, 19. August, veranstaltete die CDU-Fraktion Hörden einen politischen Dämmerschoppen im Café Eulenhof. Einige CDU-Kandidaten aus der Samtgemeinde sowie Roy Kühne und Marlies Dornieden waren dabei. Kühne und Dornieden stellten sich den circa 40 Besuchern vor und berichteten aus der täglichen Arbeit eines Bundestagsabgeordneten und der Kreisrätin. CDU-Samtgemeindebürgermeisterkandidat Henning Kunstin ging auf Punkte ein, die in den nächsten Jahren ganz oben auf der Agende in der Samtgemeinde stehen. So muss laut CDU sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung angefasst werden – der große Wasserverlust in der Samtgemeinde müsse eingedämmt werden. Auch die mögliche Umrüstung und erneute Inbetriebnahme der Sirenen als Warn- und Schutzsystem für die Bevölkerung sei wichtig. Den Erhalt aller Kindergärten und Schulen in der Samtgemeinde sowie der Ausbau und Erhalt der Infrastruktur mit Wohn- und Gewerbegebieten in allen Gemeinden der Samtgemeinde fordert die CDU. Auch die Weiterentwicklung von Tourismus und Fremdenverkehr, beispielsweise durch die Aufwertung bestehender- und das Ausweisen von neuen Wohnmobil Stellplätzen in der Samtgemeinde, ist für die CDU ein Thema in den kommenden Jahren.

Als vorerst letzten Termin trafen sich die CDU-Kandidaten des Samtgemeindeverbandes am Samstag, 21. August, vormittags zum Canvassing-Stand am Raiffeisen Markt in Elbingerode. Auch bei dieser Veranstaltung ging es um das Kennenlernen, den Informationsaustausch und das Gespräch mit den Besuchern des Raiffeisen-Marktes, die mit einem Imbiss und Getränken versorgt wurden. Den Informationsstand organisierte die CDU-Fraktion Elbingerode und einige CDU-Kandidaten aus der Samtgemeinde waren ebenfalls vor Ort.

Weitere Termine der CDU:

Samstag, 28. August, 11 Uhr:Informationsstand in Wulften

Dienstag, 31. August, 18 Uhr: Grünabfall in Hörden

Freitag, 3. September, 18 Uhr: Sommerfest in Hörden