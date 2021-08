3.000 Schritte pro Tag helfen der Gesundheit auf die Sprünge

Wer täglich 3.000 Schritte spazieren geht, tut schon viel für seine Gesundheit. Das ist die Prämisse einer Informationsveranstaltung der TVG Hattorf am Mittwoch, 25. August, um 15 Uhr im Gasthof Trüter. Bei Kaffee und Kuchen stellt der Verein das Angebot „3.000 Schritte für die Gesundheit“ vor. Dabei handelt es sich laut TVG um barrierefreie und von qualifizierten Übungsleitern begleitete „Spaziergeh-Routen“, die nach Länge und Strecke variabel sind.

Gesunde Bewegung und soziale Kontakte

Die Teilnehmer können beziehungsweise sollen im Laufe der Zeit diese „Spaziergeh-Routen“ auch aktiv mitgestalten. Das Ziel dieses Angebots ist es, neben der gesunden Bewegung auch soziale Kontakte zu pflegen und zu stärken. „Als angenehmer Nebeneffekt wird dadurch natürlich auch die Mobilität und die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter aufgebaut“, schreibt der TVG Hattorf.

„3.000 Schritte für die Gesundheit“ ist in Kooperation mit den Kirchengemeinden, dem Sozialverband, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Familienzentrum, dem FC Merkur, dem Dorfmuseum Meierhof und der Gemeinde Hattorf auf Betreiben des TVG entstanden und soll an drei Nachmittagen in der Woche auf unterschiedlichen Routen in und um Hattorf stattfinden.

Ausruhen ist möglich

Angesprochen sind alle Bürger, vornehmlich jedoch ältere Menschen – auch wenn sie momentan keinerlei Bewegung in ihrem Alltag haben. „3.000 Schritte bedeuten natürlich nicht 3 Kilometer und auch die Geschwindigkeit ist ganz individuell. Sollten am Anfang diese Schritte nicht erreicht werden, kann auf einer Hattorfer Bank auch gerne ausgeruht werden“, versichert der Verein.

Die Teilnahme am Mittwoch ist kostenfrei. Dies gilt dann auch für das eigentliche Angebot. Um die Infoveranstaltung besuchen zu können, wird um eine Anmeldung unter Telefonnummer 05584/1788 oder 05584/7969889 oder per Mail unter 3000schritte@tvg-hattorf.de gebeten.