Gemeinde Hattorf lässt Spielgerät am Oderpark-See reparieren

Das Spielgerät am Oderpark-See in Hattorf ist aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt.

Hattorf. Prüfer stellten erhebliche Mängel an dem Spielgerät am Oderpark-See in Hattorf fest. Mittel von 20.000 Euro werden überplanmäßig bereitgestellt.