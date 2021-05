Bombendrohung: Sparkassen in Herzberg und Bad Lauterberg geräumt

Herzberg. An den Sparkassen-Gebäuden in Herzberg und Bad Lauterberg war am Donnerstag die Polizei im Einsatz. Die drei Filialen bleiben heute geschlossen.

Ein Polizeiwagen war am Donnerstag vor dem Sparkassen-Gebäude an der Bundesstraße in Herzberg im Einsatz.

An den drei Sparkassen in Herzberg und Bad Lauterberg war am Donnerstagvormittag die Polizei im Einsatz. Grund war eine Bombendrohung, wie die Sparkasse Osterode am Harz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt und auf ihrer Facebook-Seite bekannt gibt.

Polizei-Einsatz in Herzberg und Bad Lauterberg: Sparkassen-Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen

Die Mitarbeiter mussten die Gebäude zeitweise verlassen. Zu Einschränkungen kommt es am Donnerstag auch weiterhin: „Aufgrund einer Bombendrohung bleiben heute unsere Sparkassenstandorte in Herzberg, Hauptstraße 50, Am Sportplatz 1 sowie die Filiale in Bad Lauterberg, Sebastian-Kneipp-Promenade 2 geschlossen“, schreibt die Bank dazu und empfiehlt: „Bitte nutzen Sie unsere weiteren Standorte in Bad Sachsa, Hattorf, Osterode und Förste“.

Unser Newsletter: Aktuelle Nachrichten aus dem Altkreis Osterode

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne