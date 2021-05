Auto brennt in der Feldmark von Pöhlde aus – es war gestohlen

Ein gestohlenes Auto ist am Montagmorgen in der Pöhlder Feldmark vollständig ausgebrannt. Das meldet die Polizei unserer Zeitung.

In der Nacht zum Montag hatten die bislang unbekannten Diebe demnach in der Herzberger Ortschaft Pöhlde einen roten Alfa Romeo entwendet. Am frühen Morgen, gegen 6 Uhr, wurde dann der Brand eines Fahrzeugs auf dem Feldweg zwischen Pöhlde und Scharzfeld gemeldet, etwa 200 Meter von den Fischereiteichen entfernt. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Pöhlde stand der Pkw in Vollbrand. 13 Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer mit Schaum.

Polizei sucht Zeugen

Warum die Täter das Fahrzeug in den Acker fuhren, wie sie in der Nacht Zugang zu dem Fahrzeug erlangt hatten sowie wegfahren konnten, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Deswegen sind die Beamten in Herzberg auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05521/92001-0 zu melden. pol/mh