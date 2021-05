Die SPD-Abteilung Wulften sah sich den Zustand der Wiesenstraße an, die in den kommenden Jahren saniert werden soll.

Wulften. In Wulften müssen in den kommenden Jahren zwei Straßen saniert werden, was die Anlieger viel Geld kosten könnte. Die SPD-Abteilung fordert, dass das Land sich an den Kosten der Kommunen beteiligt.