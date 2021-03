Zehn tote Hühner in Wald bei Scharzfeld entdeckt

Die Kadaver von neun Hühnern und einem Hahn wurden am vergangenen Samstag an einem Waldstück in Scharzfeld entdeckt. Der Hahn war äußerst auffällig braun geperlt. Das meldet die Polizei in Herzberg.

Die verendeten Hühner wurden demnach vom Veterinäramt geborgen und zur Untersuchung mitgenommen. Es gab Anhaltspunkte, dass die Hühner nicht artgerecht getötet wurden. Aufgrund der allgemein guten Konstitution der Tiere wird davon ausgegangen, dass die Hühner von einem kleinen Freilandhof oder sogar aus einem privaten Garten stammen könnten und von Spaziergängern oder Nachbarn gesehen wurden. Es wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Die Polizei Herzberg fragt, wo sich bis zum Wochenende des 20. und 21. März auf einem Grundstück neun Hühner und ein Hahn befanden, die jetzt nicht mehr vorhanden sind. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05521/920010. pol