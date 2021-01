Abstand halten – auch am Geburtstag.

Wulften Trotz vieler Gratulanten: Polizei in Wulften muss nicht eingreifen – Getränke und Geschenke gibt es per Kescher.

Coronagerecht Geburtstag feiern – so geht es auch

Lässt sich trotz Pandemie unter Einhaltung der Corona-Vorschriften ein runder Geburtstag mit Freunden und Familie feiern? Ja – und wie das funktioniert, den Tipp gibt die Polizei Osterode.

Der 50. Geburtstag stand vor der Tür, aber feiern mit Freunden und Verwandten war nicht erlaubt. Also ließ man sich für den 19. Januar etwas einfallen und der Kreativität freien Lauf. Wie die Polizei unserer Zeitung berichtet, positionierte sich das Geburtstagskind kurzerhand mit einem langen Kescher und Getränken vor seiner Haustür in Wulften. Auf diesem Weg konnte er die zum Teil mit geschmückten Pkw und Treckern vorbeifahrenden Gratulanten mit Getränken versorgen und im Gegenzug die Geschenke entgegennehmen. Alles lief coronagerecht, mit dem entsprechenden Abstand und wie die Polizei meint, sehr kreativ ab. „Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag“, so die Polizei Osterode.