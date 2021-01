Digitaler Infoabend für werdende Eltern

Am Montag, 25. Januar, lädt das Geburtshilfe-Team der Helios Klinik Herzberg/Osterode um 18 Uhr wieder zum digitalen Informationsabend für werdende Eltern ein. Via Skype stellt das Team die Geburtshilfe und das Konzept der „babyfreundlichen Geburtsklinik“ vor und erläutert die aktuell geltenden Sicherheitsmaßnahmen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die werdenden Mütter und Väter ihre Fragen stellen. Der erste digitale Infoabend der Geburtshilfe im Dezember 2020 wurde gut angenommen.

Ähnlich wie beim Infoabend in Präsenz können die werdenden Eltern das Team, die Geburtsmöglichkeiten, die Kreißsäle und die Familienstation kennenlernen. Dabei werden alle Fragen beantwortet, die die Mütter und Väter interessieren. Der digitale Informationsabend kann zwar den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, ermöglicht es werdenden Eltern jedoch, sich in Pandemie-Zeiten so gut wie möglich auf den Tag der Geburt vorzubereiten.

Wie Sie teilnehmen können

Werdende Eltern, die an der Skype-Konferenz teilnehmen möchten, wählen sicham 25. Januar um 18 Uhr über diesen Einwahllink in die Veranstaltung ein. Benötigt wird ein internetfähiges Gerät wie Laptop, PC, Tablet oder Mobiltelefon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Skype-Besprechungs-App muss vor der Anwendung einmalig installiert werden, eine Anmeldung oder ein Benutzerkonto ist nicht notwendig. Alternativ können sich Interessierte auch per Telefon in die Veranstaltung einwählen. Die Rufnummer lautet 030-77019-3760. Die Konferenzkennunglautet 26048483, anschließend ist die Raute-Taste (#) zu drücken.

Bei der Einwahl via Telefon sind die Teilnehmer nur in die Audio-Ebene der Konferenz zugeschaltet. Inhalte wie Präsentationen oder Bilder werden nur über eine Einwahl via Link übertragen. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass weitere Teilnehmer gegebenenfalls ihre Skype-Namen, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sehen können. Die Teilnahme ist kostenlos.