Videokonferenzen als Ersatz für abgesagte Ratssitzungen

Eigentlich waren für Januar mehrere Sitzungen der politischen Gremien in der Samtgemeinde Hattorf angesetzt, die aber wegen des Lockdowns wieder abgesagt wurden. Unter anderem sollten die Haushaltsberatungen starten. Die CDU/FDP-Gruppe im Samtgemeinderat fordert nun Videokonferenzen als Alternative zu persönlichen Treffen. Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig sagt auf Nachfrage unserer Zeitung, er halte dies zwar ebenfalls für einen geeigneten Ersatz für die Sitzungen, weist aber auch rechtliche Bedenken hin, was die Zulässigkeit angeht: Es sei zuvor eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich.

Die Absage der Sitzungen sei im Sinne der Kontaktvermeidungen zu begrüßen, schreibt Karin Wode, die Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe, in einer Pressemitteilung: „Nach den bestehenden Corona-Verordnungen und auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wären Präsenzsitzungen der politischen Gremien der Samtgemeinde zwar weiterhin möglich. Jedoch ist das Ansteckungsrisiko vorhanden und in dieser Situation der Verzicht daher sinnvoll. Gleichwohl gibt es Alternativen zu Präsenzsitzungen und persönlichen Treffen.“ Die CDU/FDP-Gruppe beispielsweise berate sich seit Beginn der Pandemie regelmäßig in Online-Konferenzen (wir berichteten).

Wode: „Meinungsaustausch ist für unsere Gemeinden wichtig“

Dieses Verfahren sollte nach Meinung der Gruppe auch von den politischen Vertretungen in der Kommune genutzt werden: „Seit Monaten fordert die CDU/FDP-Gruppe die Möglichkeit der Videokonferenzen und Online-Meetings zu nutzen, um in den Räten und Ausschüssen zügig weiterarbeiten zu können. Diese sollten kein Ersatz für das persönliche Miteinander werden, sind aber in dieser Krise eine mittlerweile sehr erprobte und gute Alternative.

Das hält zusammen, und der Meinungsaustausch ist für unsere Gemeinden wichtig“, schreibt Wode.

Die Möglichkeit der Videokonferenzen und Online-Meetings sei ausdrücklich auch in der Niedersächsischen Kommunal-Verfassung in den Zeiten dieser Pandemie erlaubt und bedürfe keiner Änderung einer Satzung, fährt Wode fort „Ein informeller Antrag und auch persönliche Vorgespräche seitens der CDU/FDP-Gruppe auf Durchführung dieser Online-Konferenzen wurden wiederholt abgelehnt. Die Verwaltung zeigte sich in Gesprächen durchaus konstruktiv und sachlich interessiert. Dennoch ist es bislang nicht dazu gekommen“, so die Gruppen-Vorsitzende. „Gerade in dieser schwierigen Zeit erscheint ein Austausch über die Zukunft der Finanzen und der Beziehungen in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden von hoher Priorität.“

Samtgemeindebürgermeister: Satzungsänderung ist erforderlich

Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er selbst Ratsmitglieder sogar schon einmal zu einer solchen Videokonferenz eingeladen, die Einladung dann aber nach Prüfung der Rechtslage wieder zurückgezogen habe. „Grundsätzlich hätte ich das gerne mal versucht“, sagt er. Es scheitere aber seiner Auffassung nach an der fehlenden Rechtsgrundlage: Die gesetzliche Erlaubnis solcher Konferenzen allein genüge nicht. Das sei insbesondere mit den Persönlichkeitsrechten der Teilnehmer begründet, denn eine über das Internet geführte Videokonferenz biete die Möglichkeit von Mitschnitten und Aufzeichnungen. Für eine Genehmigung sei eben doch eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich. So habe etwa der Göttinger Kreistag, der sich aktuell in Videokonferenzen berät, einen entsprechenden Passus in seiner Satzung aufgenommen.

Um aber die Hauptsatzung zu ändern, sei ein Beschluss des Rates in einer Sitzung notwendig, einschließlich der entsprechenden Vorbereitung und Beratung. Und weil er vor einem solchen Schritt umfassenden Diskussionsbedarf sieht, halte er einen Beschluss im einfachen Umlaufverfahren ohne persönliche Zusammenkunft nicht für geeignet. Somit besteht in der Samtgemeinde vorerst keine Möglichkeit, die Sitzungen durch Video-Konferenzen zu ersetzen.