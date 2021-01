Diebe flexen Katalysatoren aus Autos

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Herzberg Unbekannte haben ein Autohaus in Herzberg bestohlen. Schaden: 3.000 Euro.

Im Zeitraum zwischen 15. Dezember am Mittag und dem 13. Januar mittags hat sich ein Diebstahl in der Northeimer Straße in Herzberg ereignet. Bislang unbekannte Täter haben von zwei Pkw der Marke BMW jeweils den Katalysator aus der Fahrzeugunterseite herausgeflext. Darüber informiert Polizeihauptkommissar Frank Grube, Leiter der Polizeistation Herzberg, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Fahrzeuge standen auf der Außenverkaufsfläche eines Autohauses. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Ermittlungen dauern an.