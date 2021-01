Sprungturm im Freibad Hattorf wegen gefährlicher Mängel gesperrt

Der Sprungturm im Hattorfer Freibad muss repariert werden. Ein entsprechender Tagesordnungspunkt stand zur Beratung im Bauausschuss des Samtgemeinderates an, die für diese Woche geplante Sitzung wurde jedoch wegen des Lockdowns verschoben.

Bei einer Prüfung durch die Dekra im Mai des vergangenen Jahres wurden gefährliche Mängel am Geländer des 1-Meter- und 3-Meter-Sprungturmes sowie an der Aufstiegsleiter des 3-Meter-Sprungturmes festgestellt, heißt es in einer Vorlage für die Ausschussmitglieder. Die Sprungturmanlagen war aus diesem Grund gesperrt worden. Die Geländer an Sprungtürmen müssen so gestaltet sein, dass zwischen den Geländerstäben keine Personen durchfallen können oder diese zum Klettern verleiten. Die Sprungturmanlagen waren 2006 erneuert worden

Instandsetzung zwingend erforderlich

Um die Türme wieder in Betrieb nehmen zu können und den sicheren Weiterbetrieb zu gewährleisten, ist es laut Samtgemeindeverwaltung zwingend erforderlich eine Instandsetzung vorzunehmen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, die sich hinsichtlich des Aufwands und der Kosten unterscheiden. Die Verwaltung hat den Ratsleuten dazu sechs Varianten zur Auswahl vorgelegt. Die einzige Alternative wäre die dauerhafte Schließung der Sprunganlage.

Die mit Kosten in Höhe von 300 Euro günstigste Variante wäre es, das Sprungturmgeländer mit Ballfangnetzen zu modifizieren. Die Anlage wäre dann absturzsicher, es wäre aber zu berücksichtigen, dass die Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne, weil Personen am Netz hängen bleiben könnten. Der Einbau von Plexiglasscheiben zwischen jedem Geländerfeld – die zweite Variante – würde laut Vorlage 14.000 Euro kosten. Auf 17.000 Euro beziffert die Verwaltung die Montage von Füllstäben samt notwendiger Umbauten. 22.000 Euro würde die Montage von Wellengittern zwischen jedem Geländerfeld kosten.

Kostspieligste Variante: Die Türme komplett erneuern

Die beiden kostspieligsten Varianten wären, das Sprungturmgeländer zu erneuern, also neue Geländerteile anzufertigen und zu montieren (23.000 Euro), oder die gesamten Sprungtürme einschließlich der Fundamente zu erneuern. Säule und Plattform würden in feuerverzinkter Ausführung erstellt. Diese aufwendigste Variante würde laut Vorlage 65.000 Euro kosten.

In ihrer Einschätzung erachtet die Verwaltung dies aber als unwirtschaftlich, da die Säulen und Fundamente intakt sind. „Die Sprungplattformen weisen erste Rosterscheinungen auf, können jedoch mittels Politurarbeiten behandelt werden“, heißt es in der Vorlage. „Lediglich die Walzenverstellvorrichtungen müssten (in den nächsten Jahren) erneuert werden.“ Die Kosten dafür werden auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Im Haushalt stehen laut Verwaltung 26.000 Euro zur Verfügung, sodass die Maßnahme in Abhängigkeit der gewählten Variante – mit Ausnahme der teuersten Variante „Erneuerung der gesamten Sprungtürme“ – bis zum Saisonbeginn 2021 fertig gestellt werden könnte.