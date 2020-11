Herzberger Kunden bleiben den Markthändlern treu

Der Wochenmarkt, der jeweils am Mittwoch- und Samstagvormittag auf dem Marktplatz in Herzberg stattfindet, ist seit langem schon nicht mehr der Publikumsmagnet, der er einst war. Im Laufe der vergangenen Jahre schrumpfte er auf einige wenige Stände zusammen. Diese halten den Herzbergern aber seit vielen Jahren die Treue.

Dazu zählt der Stand „Fruchthalle Dirk Krause“. Seit gut 25 Jahren und bereits in dritter Generation ist Dirk Krause einmal in der Woche in Bad Lauterberg und einmal in Bad Harzburg, aber zweimal – mittwochs und samstags – in Herzberg mit seinem Stand vertreten. Neben der langjährigen Laufkundschaft, die ihn auch während der Corona-Pandemie nicht im Stich lässt, hat er in Herzberg auch mehrere neue Kunden, die regelmäßig bei ihm einkaufen. Dabei handelt es sich meist um einzelne Männer, die bei ihm Obst, Gemüse, Kartoffeln und anderes aus der Region kaufen. Sie benutzen dazu häufig einen Einkaufszettel, den sie mitbekommen haben. Ihre Begründung ist einfach, so Dirk Krause: Lieber in der frischen Luft einkaufen als im Gedrängel eines Supermarktes – und dazu noch Beratung, so dass man nichts falsch machen kann.

Jürgen Weber am Stand mit verschiedenen Kartoffelsorten. Foto: Paul Beier / HK

Er und Mitarbeiterin Manuella Voigt bejahen die strikten Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nur langes Tragen der Maske verursache bei beiden öfter Kopfschmerzen und lasse auch mal das Trinken vergessen, so Krause. Ansonsten sei er gerne auf den Herzberger Wochenmärkten, weil auch trotz der Pandemie „die Kasse meist stimmt“.

Seit Jahrzehnten dabei

Ebenfalls seit rund 25 Jahren kommen die Eltern von Jürgen Weber aus Duderstadt mit ihrem Stand nach Herzberg. Mittwochs sind seine Eltern an der Reihe, während Jürgen Weber, der unter der Woche berufstätig ist, den Samstagsdienst übernimmt. Er hat in seinem Sortiment Obst, selbst gezogenes Gemüse, Eier von eigenen Hühnern und eigene Kartoffeln in verschiedenen Sorten. „Wir bedienen nur Herzberg und Kunden ab unserem Hof“, so Weber. Auch er sei mit den Herzberger Kunden sehr zufrieden, die seit vielen Jahren seine Angebote gut annehmen, wie er sagt.

Nicht ohne Stolz kann Claudius Pukrop, Inhaber des Unternehmens „Gartenbau C. Pukrop“ aus Hörden, auf über 43 Jahre Standbetrieb auf dem Herzberger Wochenmarkt – ebenfalls mittwochs und samstags – zurückschauen. Obwohl er schon in Rente ist, möchte er die 45 Jahre als Standbetreiber noch voll machen, sagt Pukrop. In Hörden bewirtschaftet er Gewächshäuser mit einer Fläche von rund 800 Quadratmetern. Sein Angebot umfasst unter anderem Gemüse aus eigenem Anbau und Blumen. Im Sommer kommen Tomaten hinzu. Mit den Umsätzen während der Corona-Pandemie ist er zufrieden.

Seit über 43 Jahren dabei: Claudius Pukrop. Foto: Paul Beier / HK

Auch seine Kunden ziehen Einkäufe unter freiem Himmel und in frischer Luft – auch mit Maske und Abständen am Stand – den Verhältnissen in Supermärkten vor. Um Ostern 2020 durfte er aufgrund der Corona-Pandemie und der dazugehörigen Einschränkungen keine Blumen verkaufen. Da er sie auch nicht verschenken durfte, musste er Berge von Blumen während der Osterzeit entsorgen. Für den großen finanziellen Verlust habe er damals einen Corona- Zuschuss erhalten.

„Meine Stammkunden kommen zu mir und sagen: Ihr Gemüse hat einen frischen Geschmack und kommt aus der Region“, freut sich Claudius Pukrop. Am dritten Advent bietet Claudius Pukrop selbst gezogene Weihnachtsbäume auf seinem Hof in Hörden an. Einen Tag vorher bringt er eine Auswahl mit nach Herzberg auf den Markt.

Fazit der befragten Händler: Herzberger Kunden kaufen gerne frische Ware aus der Region auf dem Markt, auch wenn manches etwas teurer ist. Derzeit störe die Pandemie die Marktkunden insofern, als das Gespräche mit Bekannten unter Maske und auf Abstand erfolgen muss.