Tarifkonflikt bei Homapal: IG BCE beklagt Verzögerungstaktik

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) greift die Geschäftsführung des Herzberger Unternehmens Homapal in einer Pressemitteilung scharf an und wirft ihr vor, einen Tarifkonflikt zu schüren. Gewerkschaftssekretär Mathias Heiden wirft konkret dem Homapal-Geschäftsführer Heiko Bender eine „Verzögerungstaktik“ in einer seit Mai 2020 schwelenden Auseinandersetzung um Lohn- und Gehaltserhöhungen vor: „Er nutzt die Corona-Krise, um seine Beschäftigten zu vertrösten und Personalkosten zu senken, während gleichzeitig die Produktion längst wieder auf Hochtouren läuft.“ Die Gewerkschaft berät nach eigenen Angaben die Beschäftigten, wie auf die Provokation von Arbeitgeberseite reagiert werden kann.

Der Harz Kurier hat das Unternehmen über den Inhalt der Pressemitteilung der Gewerkschaft informiert und die Geschäftsführung um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Geschäftsführer Bender ließ unserer Zeitung mitteilen, „von der Möglichkeit einer Stellungnahme keinen Gebrauch“ machen zu wollen.

Die IG BCE berichtet, dass am vergangenen Dienstag mehrere Betriebsversammlungen in Kleingruppen stattfanden, bei denen der Betriebsrat, die Belegschaft und die Gewerkschaft beraten haben, wie „auf diese Zuspitzung des Tarifkonflikts reagiert werden sollte.“

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie habe die IG BCE im Frühjahr zunächst Verständnis gezeigt angesichts des unternehmerischen Unsicherheit und abgewartet. Am 17. September habe dann ein erster Verhandlungstermin stattgefunden. „Darin lehnte Herr Bender Gehaltserhöhungen kategorisch ab – stellte dann aber in Aussicht, zum Jahresende noch einmal verhandeln zu wolle. Hauptargument damals: Die Belegschaft sei zufrieden und wolle gar keine Entgelterhöhung haben“ schreibt Heiden in der Pressemitteilung. „Nun, einen Monat vor der Weihnachtspause, ist Herr Bender abgetaucht und für die IG BCE nicht zu erreichen. Von einer weiteren Verhandlung ist keine Rede mehr – Funkstille.“

Kein „Corona-Bonus“

Strittig ist nach Angaben der Gewerkschaft besonders der sogenannte „Corona-Bonus“: Das Finanzministerium ermöglicht Arbeitgebern in desem Jahr, die besonderen Leistungen ihrer Beschäftigten mit einer einmaligen steuer- und abgabenfreien Sonderzahlung zu würdigen. Dazu schreibt Heiden weiter: „Die Homapal GmbH konnte sich trotz einiger Coronafälle im Betrieb, trotz eines ständigen persönlichen Infektionsrisikos und trotz erheblicher Einschränkungen im Privat- und Familienleben stets auf ihre Beschäftigten verlassen. Dies scheint jedoch allzu selbstverständlich geworden zu sein und keiner Würdigung wert.“

Der Gewerkschaftssekretär sieht darin den „Ausdruck einer immer ruppiger werdenden Unternehmenskultur“. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine sogenannte „Kulturanalyse“, die vor einigen Monaten im Betrieb durchgeführt worden sei, „weil es zu betrieblichen Vorfällen kam, denen gegenüber sich der Arbeitgeber absichern will“, so Heiden, ohne Details zu den erwähnten Vorfällen zu nennen. Weiter schreibt er: „Pikant: Die Ergebnisse blieben bislang entgegen anderslautender Ankündigungen unter Verschluss.“

Die Homapal GmbH gehört seit 2019 zum niederländischen Konzern Broadview Holding. Homapal ist nach eigenen Angaben „ein weltweit führendes Unternehmen im Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Schichtpressstoffplatten“. Im vergangenen Jahr berichtete das Unternehmen von Investitionen in Technologien, Verwaltung und Mitarbeiter am Standort Herzberg. Es wurde eine Lagerhalle gebaute, außerdem „weitere Maßnahmen“ wie moderne Büros und Produktionsanlagen angekündigt. In Zukunft seien „weitere Investitionen in Millionenhöhe geplant.“

Der Name Homapal existiert seit den 1950er Jahren. Innerhalb der sei­nerzeit auf Holzfaserwerkstoffe spezialisierten und zur Homann-Unter­nehmensgruppe gehörenden Homanit GmbH + Co. KG stand Homapal für alle Schichtstoffprodukte und insbesondere für metallbeschichtete Oberflächen. Um die Kompetenz dieses Bereiches in der Produktion zu stärken, etablierte die Homann-Unternehmensgruppe mit der Homapal GmbH 1983 ein 50-Prozent-Joint Venture mit der US-amerikanischen Formica-Group. Heiko Bender ist seit 2015 Homapal-Geschäftsführer. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 85 Mitarbeiter.