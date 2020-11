In Wulften: Zwei Einbrüche im gleichen Wohngebiet

Am Samstag, 14. November, wurden in Wulften zwei Einbrüche in Wohnhäuser von unbekannten Tätern verübt. Das berichtet die Polizei . Als möglicher Tatzeitraum wird 15.15 bis 20.05 Uhr angegeben

Im Bierweg öffneten die Täter gewaltsam das Fenster zur Terrasse und drangen in das Haus. Hier wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt. Die Täter nahmen Bargeld sowie eine Armbanduhr mit und verließen das Haus wieder auf dem Zugangsweg .

4500 Euro Gesamtschaden

Das Einfamilienhaus in der Bergstraße wurde über ein Kellerfenster betreten. Auch hier wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Die Täter ließen alle Wertgegenstände unberührt, lediglich Bargeld wurde entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Da sich die beiden Straßen im gleichen Wohngebiet befinden, geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Zeugen , die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich bei der Polizei Osterode , unter Telefon 055225080 , melden.