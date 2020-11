Schilder kennzeichnen die Bäume auf dem Nicolai-Friedhof

Viele Herzberger nutzen beim Besuch der Gräber von Angehörigen die Gelegenheit zu einem Spaziergang über den Friedhof der ev.-luth. Nicolai-Kirchengemeinde . Gerade ältere Mitmenschen schätzen die Ruhe und Beschaulichkeit, die die gepflegte Anlage mit ihrem parkähnlichen Ambiente ausstrahlt. Gern nutzen sie bei einem Rundgang auch die Möglichkeit zu Gesprächen mit anderen Friedhofsbesuchern . Nicht jeder von ihnen kennt die teilweise alten Bäume , die den Friedhof in Herzberg säumen.

Platz drei bei Wettbewerb belegt

Im Jahr 2018 belegte der Friedhof bei dem Naturpark-Wettbewerb den dritten Platz in der Gesamtwertung (wir berichteten). Daraufhin nahmen Mitglieder der Herzberger Zukunftswerkstatt im Rahmen ihrer Aktion „Schöne Gärten“ an einer Führung auf dem Friedhof teil.

Dabei entstand die Idee, wie bereits am Herzberger Juessee geschehen, auch auf dem Friedhof Bäume mit Schildern zu versehen. Auf ihnen verzeichnet wurden am See Name und Gattung des jeweiligen Baumes sowie Herkunft und Wissenswertes. Seitdem nutzen zahlreiche Spaziergänger die Gelegenheit, sich mit den Namen der dortigen Bäume vertraut zu machen.

Eines der an den Bäumen angebrachten Schilder. Foto: Paul Beier / HK

Diese Idee verfolgte die Zukunftswerkstatt jetzt auch bezogen auf den Friedhof. Nach Rücksprache mit der Friedhofsleiterin der evangelisch-lutherischen Nicolai-Kirchengemeinde, Heike Riedel, und mit Genehmigung der Kirchengemeinde wurde das Projekt gestartet. Gemeinsam mit Dagmar Schwarzer suchte Heike Riedel Bäume aus, die Bezeichnungsschilder erhalten sollten. Dabei übernahm Dagmar Schwarzer die Aufgabe der Identifizierung der Bäume.

36 Schilder befestigt

Nach der Lieferung der bestellten 36 Schilder machten sich Mitarbeiter des Friedhofteams an die Arbeit, die Schilder mit Spezialnägeln an den ausgewählten Bäumen zu befestigen. Dabei wurden einige Baumarten doppelt gekennzeichnet, weil sie weit auseinander stehen. Um einige Lücken zu füllen, sollen noch weitere zehn Bäume bestimmt und mit den Informationsschildern versehen werden.

Ebenso wie etliche Bäume von Baumpaten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gespendet wurden, wurden auch die Schilder gesponsert .

Bäume sind registriert

Über den neuen Schildern sieht man meist auch kleine Schilder mit einer Nummer . Unter der jeweiligen Nummer sind die Bäume in einem Kataster registriert. Darin werden Baumkontrollen und Maßnahmen wie Baumschnittarbeiten dokumentiert.

Mit Spezialnägeln wurden die Schilder befestigt. Foto: Paul Beier / HK

In der zurückliegenden Zeit hatte das Friedhofsteam alle Hände voll damit zu tun, alles winterfest zu machen. Zu den Arbeiten gehörten unter anderem Laub zu entfernen, erforderliche Baumschnitte und Gartenpflegearbeiten vorzunehmen sowie betreute Grabstellen zu pflegen. Neben den Bestattungsaufgaben werden diese Arbeiten auf dem großen Areal in den nächsten Monaten fortgesetzt.

Geschichte reicht bis 1593 zurück

Die Geschichte des „Herzberger Gottesackers “ lässt sich bis 1593 zurückverfolgen. Der Bartholomäuskirche mit Friedhof am Fuße des Schlossbergs (1593 bis 1840) folgte die Nicolaikirche mit Friedhof (1616 bis 1848). Der erste Teil des „Friedhofs zur Heide“ entstand um 1828. Er wurde mit einer Mauer umgeben, an dessen Ecken Gewölbe standen, die früher zur Aufbewahrung Verstorbener bis zu ihrer Beisetzung dienten. 1948/1949 wurde linker Hand des alten evangelischen Friedhofs der neue katholische Friedhof angelegt.

1954 wurde die kleine Kapelle gebaut. Im Jahr 1964 wurde der Friedhof nach Süden verlängert und hat seitdem eine Größe von rund 6,5 Hektar.