Samtgemeinde Hattorf: Finanzbeziehungen kommen auf den Prüfstand

Während der Beratungen über die Haushaltspläne in der Samtgemeinde Hattorf im vergangene Jahr war es zu einer kontroversen Debatte unter den Ratsleuten über die Finanzbeziehungen innerhalb der Samtgemeinde gekommen, die Konfliktlinie verlief dabei sogar quer durch die SPD-Fraktion im Samtgemeinderat (wir berichteten). Im Kern ging es damals um die Forderung einiger Ratsmitglieder aus CDU und SPD, die Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen des Landes an die vier Mitgliedsgemeinden zu ändern

Zur Erläuterung: Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gibt das Land einen prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen – die Schlüsselzuweisungen – an die Kommunen ab, im Hattorfer Fall an die Samtgemeinde. Diese verteilt das Geld dann nach einem bestimmten Schlüssel auf die vier Gemeinden. Mit einem samtgemeindeinternen Finanzausgleich soll erreicht werden, dass alle Haushaltpläne der Samtgemeinde Hattorf und der Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hattorf, Hörden und Wulften gemäß ausgeglichen sind.

Letztendlich einigte man sich damals im Rat auf eine Überprüfung der finanziellen Regelungen und am Mittwoch steht das Thema wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses für Entwicklung, Steuerung und Finanzen des Samtgemeinderates. Die Verwaltung hat dazu verschiedene alternative Regelungen geprüft und dazu Berechungen für die fünf Haushalte der Kommune angestellt. Sie plädiert aber dafür, weitgehend an den bestehenden Regelungen festzuhalten.

Das Verfahren zur Verteilung der Gelder innerhalb der Kommune ist komplex. Derzeit ist die Regelung für die Finanzbeziehungen so, dass die Samtgemeinde einen Teil der Schlüsselzuweisungen des Landes an die einzelnen Gemeinden weiterleitet, und zwar nach einer Quote von 20 Prozent. Zuvor wird von der Gesamtsumme aber bereits ein Anteil von 12,3 Prozent abgezogen, er verbleit bei der Samtgemeinde. Der Gemeinde Elbingerode, die in den vergangene Jahre Schwierigkeiten hatte, ihren Haushalt auszugleichen, wird von dem so errechneten Weiterleitungsbetrag vorab ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro zugewiesen. Der verbleibende Rest wird dann anhand einer Berechnung auf Grundlage der Steuerkraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde unter den Gemeinden verteilt.

Die vier Mitgliedsgemeinden wiederum zahlen an die Samtgemeinde einen bestimmten Betrag, damit diese ihre Ausgaben decken kann. Das ist die sogenannte Samtgemeindeumlage. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Hebesatz für diese Samtgemeindeumlage rund 25 Prozent.

Bisher konnten alle fünf Haushalte ausgeglichen werden

Mit der bisherigen Gestaltung der samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen konnten „nahezu durchgängig alle fünf Haushalte ausgeglichen werden“, stellt die Verwaltung in der Vorlage für den Ausschuss fest. Zugunsten des Haushalts der Samtgemeinde wurden dabei Überschüsse zum Abbau der Altfehlbeträge eingeplant. „Während einige Ratsmitglieder/Mitgliedsgemeinden eine Beibehaltung des bisherigen Systems befürworten, wünschen andere Ratsmitglieder/Mitgliedsgemeinden eine Änderung.“ heißt es weiter in der Vorlage. „Die bisher geäußerte Kritik richtet sich sowohl gegen die Festsetzungsgrundlagen für die Samtgemeindeumlage als auch gegen die Verteilung der weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen.“

Unabhängig von dem jeweiligen Berechnungsmodell sind aus Sicht der Verwaltung einige Voraussetzungen („Prämissen“) zu beachten: Die vier Gemeinden und die Samtgemeinde haben sich mit der Zielvereinbarung 2016 gegenüber dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Göttingen verpflichtet, in Planung und Ergebnis ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Die samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen haben außerdem eine Ausgleichsfunktion, das heißt, die Steuerkraft je Einwohner der Mitgliedsgemeinden soll sich einander annähern. Eine Verschiebung der Rangfolge soll durch die samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen jedoch nicht erfolgen, es sei denn, dies ist zum Haushaltsausgleich notwendig.

Änderung der Hauptsatzung könnte erforderlich sein

Was die Festsetzungsgrundlagen der Samtgemeindeumlage angeht, gebe es den Vorschlag, von einer Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen und diese Umlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festzusetzen. Dieser Vorschlag sei „selbstverständlich diskutabel“, heißt es vonseiten der Verwaltung in der Vorlage. Jedoch bedürfe es für die Umsetzung einer Änderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde. Aus Sicht der Verwaltung sollte aber von einer solchen „hälftigen Berechnung der Samtgemeindeumlage nach Einwohnerzahlen“ abgesehen werden, er brächte demnach keine Verbesserung, wie aus den Ausführungen in der Vorlage ersichtlich wird.

Weiter heißt es dort: „Hinsichtlich der Verteilung der weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen soll nach der vorgetragenen Kritik eine veränderte Verteilung vorgenommen werden. Insbesondere soll das ‚Vorab für Elbingerode‘ durch einen einheitlichen Sockelbetrag für alle Mitgliedsgemeinden ersetzt werden. Rechtlich gesehen, ist die Samtgemeinde an kein bestimmtes Verfahren zur Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen gebunden. Es obliegt somit dem Samtgemeinderat mit der Haushaltssatzung den Mechanismus zur Verteilung der weitergeleiteten Beträge auf die Mitgliedsgemeinden zu bestimmen.“

Aus „Gründen der Transparenz“ könne zukünftig auf den Abschlag in Höhe von 12,3 Prozent bei den Schlüsselzuweisungen verzichtet werden, geht die Verwaltung auf Kritik an dieser Regelung ein. „Gleichzeitig sollte dann jedoch auch die Weiterleitungsquote angepasst werden, da anderenfalls die zusätzlich weitergeleiteten Beträge wiederum über eine Anhebung der Samtgemeindeumlage gegenfinanziert werden müssten.“

Wie aus den Ausführungen erkennbar wird, plädiert die Verwaltung für eine weitgehende Beibehaltung des bisherigen Verfahrens, was die samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen angeht. Dieses System entspreche den „beschriebenen Prämissen“ und damit konnte „auch erreicht werden, dass die Haushalte aller fünf Kommunen ausgeglichen werden konnten.“ Was den Vorschlag eines „Sockelbetrages“ angeht, den jede Mitgliedsgemeinde in gleicher Höhe aus den Schlüsselzuweisungen erhalten soll, können dann laut Verwaltung „nicht mehr gewährleistet“ werden, „dass die Rangfolge nach der Steuerkraft je Einwohner beibehalten bleibt.“ Aus Sicht der Verwaltung sollte von diesem Schritt ausdrücklich abgesehen werden.

„Daher sollte grundsätzlich das bisherige Modell der Verteilung von Schlüsselzuweisungen beibehalten werden. Zugunsten steuerkraftstarker Mitgliedsgemeinden könnte jedoch die Weiterleitungsquote der Schlüsselzuweisungen abgesenkt werden, um gleichzeitig die Samtgemeindeumlage reduzieren zu können.“ Die Verwaltung schlägt eine Quote von 10 Prozent vor.

In jedem Fall sei es für die Erarbeitung der Haushaltsplanentwürfe 2021 „nunmehr dringend erforderlich, dass eine Entscheidung getroffen wird, wie die samtgemeindeinternen Finanzbeziehungen zukünftig gestaltet werden sollen“, mahnt die Verwaltung an. mb

Der Ausschuss für Entwicklung, Steuerung und Finanzen tagt Mittwoch ab 18 Uhr im Schützenhaus in Wulften