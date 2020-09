Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im Bezirk Südniedersachsen hatte am Dienstag die Belegschaften von Smurfit Kappa in Herzberg zu einer „Politischen Mittagspause“ vor dem Werkstor aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen in der papiererzeugenden Industrie. Die IG BCE fordert für bundesweit 40.000 Papier-Beschäftigte eine Anhebung der Vergütungen und eine Sonderzahlung für die Leistungen in der Corona-Pandemie. Diese Zahlung soll entweder ausgezahlt, für die tarifliche Altersvorsorge genutzt oder in freie Tage umgewandelt werden können. Die Voraussetzungen in der Papier erzeugenden Industrie seien sehr unterschiedlich, erläutert Dr. Mathias Heiden, Gewerkschaftssekretär im Bezirk Südniedersachsen, gegenüber unserer Zeitung. In einigen Unternehmen laufe es sehr gut, andere seien seit Monaten in Kurzarbeit. Während die Toilettenpapierhersteller zum Beispiel durch die coronabedingten Hamsterkäufe bisher ein außergewöhnlich gutes Jahr hatten, hatten die Hersteller von Foto-Spezialpapier zu kämpfen. Die Branche ist insgesamt sehr unterschiedlich, so Heiden. Rund 3000 verschiedene Papiersorten gibt es. Mehr als die Hälfte aller produzierten Papiere sind für Verpackungen. Auch Smurfit Kappa stellt in Herzberg Verpackungen her.